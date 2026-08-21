https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/24-ulkeye-ihracat-yapan-61-yillik-sirket-iflas-etti-1108140875.html
24 ülkeye ihracat yapan 61 yıllık şirket iflas etti
24 ülkeye ihracat yapan 61 yıllık şirket iflas etti
Sputnik Türkiye
Bursa’da 1965’ten beri bebek ve çocuk tekstili alanında faaliyet gösteren BBX Baby Kids Tekstil’in iflasına karar verildi. İki fabrikası bulunan ve 24 ülkeye... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
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Bursa’nın köklü tekstil şirketlerinden BBX Baby Kids Tekstil’in konkordato talebi reddedildi, şirketin iflasına karar verildi.NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin borca batık durumda bulunduğuna ve konkordato yoluyla kurtarılmasının mümkün olmadığına hükmetti. Böylece şirketin tasfiye süreci resmen başladı.Konkordato mayısta başladıMali sıkıntılar yaşayan BBX Baby Kids Tekstil, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme, 13 Mayıs 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere şirkete üç aylık geçici mühlet vermiş; bu süreçte icra ve haciz işlemlerini durdurmuştu.Geçici mühlet daha sonra 16 Temmuz’dan itibaren 34 gün uzatıldı. Şirketin kesin mühlet talebinin değerlendirildiği 19 Ağustos’taki duruşmada ise mali durumunun toparlanamadığı sonucuna varıldı ve iflas kararı verildi.24 ülkeye ihraç yapılıyorduBBX Baby Kids Tekstil, 1965 yılında Bursa’da kuruldu. Bebek ve çocuk giyimi alanında üretim yapan şirket, iki fabrikasıyla faaliyet gösteriyordu.Şirketin kendi internet sitesindeki bilgilere göre BBX Baby Kids Tekstil; İtalya, İspanya, Yunanistan ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 24 ülkeye ihracat gerçekleştiriyordu. Mahkemenin iflas kararıyla birlikte 61 yıllık şirketin ticari faaliyetlerinin tasfiye sürecine girmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/54-yillik-akaryakit-sirketi-konkordato-ilan-etti-mahkeme-sure-verdi--1108051161.html
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bursa, mali, konkordato, iflas, firma
bursa, mali, konkordato, iflas, firma
24 ülkeye ihracat yapan 61 yıllık şirket iflas etti
Bursa’da 1965’ten beri bebek ve çocuk tekstili alanında faaliyet gösteren BBX Baby Kids Tekstil’in iflasına karar verildi. İki fabrikası bulunan ve 24 ülkeye ihracat yapan şirket, mayısta başlayan geçici konkordato sürecinde mali yapısını düzeltemedi.
Bursa’nın köklü tekstil şirketlerinden BBX Baby Kids Tekstil’in konkordato talebi reddedildi, şirketin iflasına karar verildi.
NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin borca batık durumda bulunduğuna ve konkordato yoluyla kurtarılmasının mümkün olmadığına hükmetti. Böylece şirketin tasfiye süreci resmen başladı.
Konkordato mayısta başladı
Mali sıkıntılar yaşayan BBX Baby Kids Tekstil, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme, 13 Mayıs 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere şirkete üç aylık geçici mühlet vermiş; bu süreçte icra ve haciz işlemlerini durdurmuştu.
Geçici mühlet daha sonra 16 Temmuz’dan itibaren 34 gün uzatıldı. Şirketin kesin mühlet talebinin değerlendirildiği 19 Ağustos’taki duruşmada ise mali durumunun toparlanamadığı sonucuna varıldı ve iflas kararı verildi.
24 ülkeye ihraç yapılıyordu
BBX Baby Kids Tekstil, 1965 yılında Bursa’da kuruldu. Bebek ve çocuk giyimi alanında üretim yapan şirket, iki fabrikasıyla faaliyet gösteriyordu.
Şirketin kendi internet sitesindeki bilgilere göre BBX Baby Kids Tekstil; İtalya, İspanya, Yunanistan ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 24 ülkeye ihracat gerçekleştiriyordu. Mahkemenin iflas kararıyla birlikte 61 yıllık şirketin ticari faaliyetlerinin tasfiye sürecine girmesi bekleniyor.