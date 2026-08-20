https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/turkiye-kupasinda-kura-cekimi-tarihi-belli-oldu-1108131303.html
Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi belli oldu
Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi, 27 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T17:52+0300
2026-08-20T17:52+0300
2026-08-20T17:53+0300
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekiminin tarihini duyurdu.Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 27 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.İlk turda Nesine 3. Lig'den 20 takım ve 20 amatör ekip karşılaşacak. 15-17 Eylül tarihlerinde oynanacak maçların ardından 20 takım 2. eleme turuna yükselecek.Kupaya 3. eleme turundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig ekipleri dahil olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir FK ve Trabzonspor ise turnuvaya 5. eleme turunda katılacak.5. eleme turunun ilk maçları 15-17 Aralık, rövanşları ise 22-24 Aralık tarihlerinde oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/turkiye-kupasi-finalinin-oynanacagi-sehir-aciklandi-tarihi-de-degisti-1105373386.html
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ziraat türkiye kupası, kura, kura çekimi, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi belli oldu
17:52 20.08.2026 (güncellendi: 17:53 20.08.2026)
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi, 27 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekiminin tarihini duyurdu.
Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 27 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
İlk turda Nesine 3. Lig'den 20 takım ve 20 amatör ekip karşılaşacak. 15-17 Eylül tarihlerinde oynanacak maçların ardından 20 takım 2. eleme turuna yükselecek.
Kupaya 3. eleme turundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig ekipleri dahil olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir FK ve Trabzonspor ise turnuvaya 5. eleme turunda katılacak.
5. eleme turunun ilk maçları 15-17 Aralık, rövanşları ise 22-24 Aralık tarihlerinde oynanacak.