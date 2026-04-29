Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehir açıklandı: Tarihi de değişti
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi açıklandı.
2026-04-29T16:42+0300
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacağını açıkladı.Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehir açıklandıTFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/fenerbahce-tedescoyla-yollarini-ayirdi-1105320198.html
