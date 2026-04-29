Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehir açıklandı: Tarihi de değişti
Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehir açıklandı: Tarihi de değişti
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi açıklandı. 29.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-29T16:42+0300
2026-04-29T16:42+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
ziraat türkiye kupası
ziraat türkiye kupası
türkiye ziraat kupası
stadyum
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacağını açıkladı.Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehir açıklandıTFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/fenerbahce-tedescoyla-yollarini-ayirdi-1105320198.html
türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası, türkiye ziraat kupası , stadyum
türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası, türkiye ziraat kupası , stadyum

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehir açıklandı: Tarihi de değişti

16:42 29.04.2026
© AA / Abdulhamid Hoşbaş — Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehir açıklandı

TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2026
SPOR
Fenerbahçe, Tedesco'yla yollarını ayırdı
27 Nisan, 22:12
