https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trump-hurmuz-bogazi-gecmiste-oldugu-kadar-onemli-olmayacak-1108108462.html

Trump: Hürmüz Boğazı geçmişte olduğu kadar önemli olmayacak

Trump: Hürmüz Boğazı geçmişte olduğu kadar önemli olmayacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gelecekte geçmişteki kadar önemli olmayacağını söyledi. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T00:07+0300

2026-08-20T00:07+0300

2026-08-20T00:07+0300

dünya

donald trump

hürmüz boğazı

i̇ran

abd

kuzey kore

i̇sviçre

faiz

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da teknoloji liderleriyle buluşmasında açıklamalarda bulundu.Trump, ''İran'a yaptırım uygulayabileceğimiz şeyler var. Çok ağır yaptırımlarımız var ve şu anda ne olacağını göreceğiz. Boğaz açık. Çok sayıda tekne geçiyor. İnsanlar bunu haber yapmıyor. Bu geçişler bir noktada yavaşlayabilir'' dedi.'Askeri tatbikatları yapmamızdan hoşlanmadım'Trump, “Bildiğiniz gibi, Kim Jong Un ile iyi bir ilişkim var, bunu gördünüz. Biden’dan hoşlanmadı. Obama’dan hoşlanmadı. Hiç kimseden hoşlanmadı ama benden hoşlanıyor ve ben de ondan hoşlanıyorum; onunla iyi anlaşıyorum. Ben onunla dostane ilişkiler içindeyken, gerçekten Kuzey Kore’ye karşı bu büyük askeri tatbikatları yapmamızdan hoşlanmadım'' dedi.'Son derece saygısızca olduğunu düşündüm'Güney Kore'yi eleştiren Trump, ''Güney Kore’nin Hürmüz Boğazı konusunda bize yardım etmekle ilgilenmediğini söylemesinden memnun olmadım. Bunun, açıkçası en azından benim görev sürem boyunca çok iyi davranmış birine karşı son derece saygısızca olduğunu düşündüm'' açıklamasında bulundu.'Faiz oranları düşmeli'Trump, “İsviçre gibi bir ülkeyle tüm ticari ilişkileri kesme konusunda mutlak hakkım var. Bunun gibi 60 ülke var. ABD sayesinde geçiniyorlar. O halde neden onlardan daha yüksek faiz oranları ödüyoruz? Bizi kendi halimize bıraksalar, GSYH’miz 10, 12, 15 katına çıkabilir. Faiz oranlarının düşmesine izin verin. Bu çok adaletsiz bir sistem. Faiz oranlarını düşürmeliler çünkü bu, güçlü bir ülke olduğumuz anlamına geliyor ve her şey krediye, yani iyi krediye dayanıyor. Bizim kredi notumuz en iyi durumda ve borcumuzu çok kolay, çok hızlı bir şekilde ödeyebiliriz. Ülkemiz güçlü olduğunda faiz oranları düşmeli. Ülkemiz zayıf olduğunda ise açıkçası yükselmeli'' şeklinde konuştu.'Hürmüz Boğazı geçmişte olduğu kadar önemli olmayacak'Hürmüz Boğazı hakkında konuşan Trump, “Ya durum son derece iyi olacak ve petrol fiyatları aniden düşecek ya da şu anda yaptığımız şeyin aynısını sürdüreceğiz. Bence Hürmüz Boğazı geçmişte olduğu kadar önemli olmayacak” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/trump-iran-hakkinda-konustu-abd-bir-noktada-muzakerelere-donebilir-1108106760.html

hürmüz boğazı

i̇ran

abd

kuzey kore

i̇sviçre

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donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, abd, kuzey kore, i̇sviçre, faiz