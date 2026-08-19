https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/trump-iran-hakkinda-konustu-abd-bir-noktada-muzakerelere-donebilir-1108106760.html
Trump, İran hakkında konuştu: 'ABD bir noktada müzakerelere dönebilir'
Trump, İran hakkında konuştu: 'ABD bir noktada müzakerelere dönebilir'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ilerleyen dönemde İran'la yeniden müzakere masasına dönebileceğini belirtti. Ancak görüşmelerin duraklamış olmasından endişe... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T20:56+0300
2026-08-19T20:56+0300
2026-08-19T21:04+0300
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donald trump
i̇ran
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray dışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.ABD'nin İran'la görüşmelere dönüp dönmeyeceği sorusuna Trump, "Belki bir noktada. Ama şu anda bence durum çok iyi" dedi.Başkan Trump, "Bakın, çok basit. Tamamen ortadan kaldırmaları gerekiyor; nükleer silah olmayacak. İran nükleer silaha sahip olamaz. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü kullanırlar. Biz de kullanmalarına izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla İran'ın nükleer silahı olamaz ve olmayacak" dedi.Hürmüz Boğazı hakkında sorulan soruya Trump, "Dün gece çok sayıda gemi geçti. Boğazın kontrolü bizde, tamamen kontrolümüzde. Yani rahatsızlık değeri dışında. Ara sıra bir İHA ateşlediklerinde de rahatsızlık oluyor. Herkes geçmeyecek ama geçiyorlar ve son birkaç haftada çok miktarda petrol geliyor. Petrol almak için Teksas, Alaska ve Louisiana'ya geliyorlar" ifadelerini kullandı.Trump, ''Kim Jong-un ile bu yılın ilerleyen dönemlerinde görüşmeyi bekliyorum. Kim Jong-un ile iyi anlaşmamızın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü 57 nükleer silahı var. Bunun gerçekleşmesine asla izin vermemeliydik ama nükleer silahları var. Onunla çok iyi anlaşıyorum. Kim Jong-un'u çok iyi tanıyorum. O iyi olacak. Akıllı bir başkanımız olduğu sürece o iyi olacak. Eğer aptal bir başkanımız olursa, o zaman muhtemelen o kadar iyi olmayacak'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/trump-kanada-urunlerine-yonelik-yuzde-50lik-ek-gumruk-vergisini-erteledi-1108092829.html
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abd, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı
abd, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı
Trump, İran hakkında konuştu: 'ABD bir noktada müzakerelere dönebilir'
20:56 19.08.2026 (güncellendi: 21:04 19.08.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ilerleyen dönemde İran'la yeniden müzakere masasına dönebileceğini belirtti. Ancak görüşmelerin duraklamış olmasından endişe duymadığını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray dışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ABD'nin İran'la görüşmelere dönüp dönmeyeceği sorusuna Trump, "Belki bir noktada. Ama şu anda bence durum çok iyi" dedi.
Başkan Trump, "Bakın, çok basit. Tamamen ortadan kaldırmaları gerekiyor; nükleer silah olmayacak. İran nükleer silaha sahip olamaz. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü kullanırlar. Biz de kullanmalarına izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla İran'ın nükleer silahı olamaz ve olmayacak" dedi.
Hürmüz Boğazı hakkında sorulan soruya Trump, "Dün gece çok sayıda gemi geçti. Boğazın kontrolü bizde, tamamen kontrolümüzde. Yani rahatsızlık değeri dışında. Ara sıra bir İHA ateşlediklerinde de rahatsızlık oluyor. Herkes geçmeyecek ama geçiyorlar ve son birkaç haftada çok miktarda petrol geliyor. Petrol almak için Teksas, Alaska ve Louisiana'ya geliyorlar" ifadelerini kullandı.
Trump, ''Kim Jong-un ile bu yılın ilerleyen dönemlerinde görüşmeyi bekliyorum. Kim Jong-un ile iyi anlaşmamızın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü 57 nükleer silahı var. Bunun gerçekleşmesine asla izin vermemeliydik ama nükleer silahları var. Onunla çok iyi anlaşıyorum. Kim Jong-un'u çok iyi tanıyorum. O iyi olacak. Akıllı bir başkanımız olduğu sürece o iyi olacak. Eğer aptal bir başkanımız olursa, o zaman muhtemelen o kadar iyi olmayacak'' açıklamasında bulundu.