https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trabzonspor-ferencvaros-karsisinda-avantaji-rakibine-verdi-1108135327.html
Trabzonspor, Ferencvaros karşısında avantajı rakibine verdi
Trabzonspor, Ferencvaros karşısında avantajı rakibine verdi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T22:08+0300
2026-08-20T22:08+0300
2026-08-20T22:08+0300
spor
trabzonspor
ferencvaros
uefa avrupa ligi
maç
maç yayını
tarihi maç
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u konuk etti. Macar ekibine galibiyeti getiren golü 17. dakikada Kristoffer Zachariassen kaydetti.Yeni transfer Mohamed Salah ise Trabzonspor formasıyla ilk kez Avrupa kupası maçına çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/besiktas-tur-kapisini-araladi-1108135034.html
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trabzonspor, ferencvaros, uefa avrupa ligi, maç, maç yayını, tarihi maç
trabzonspor, ferencvaros, uefa avrupa ligi, maç, maç yayını, tarihi maç
Trabzonspor, Ferencvaros karşısında avantajı rakibine verdi
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u konuk etti.
Macar ekibine galibiyeti getiren golü 17. dakikada Kristoffer Zachariassen kaydetti.
Yeni transfer Mohamed Salah ise Trabzonspor formasıyla ilk kez Avrupa kupası maçına çıktı.