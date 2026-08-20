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Trabzonspor, Ferencvaros karşısında avantajı rakibine verdi
Trabzonspor, Ferencvaros karşısında avantajı rakibine verdi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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spor
trabzonspor
ferencvaros
uefa avrupa ligi
maç
maç yayını
tarihi maç
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u konuk etti. Macar ekibine galibiyeti getiren golü 17. dakikada Kristoffer Zachariassen kaydetti.Yeni transfer Mohamed Salah ise Trabzonspor formasıyla ilk kez Avrupa kupası maçına çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/besiktas-tur-kapisini-araladi-1108135034.html
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trabzonspor, ferencvaros, uefa avrupa ligi, maç, maç yayını, tarihi maç
trabzonspor, ferencvaros, uefa avrupa ligi, maç, maç yayını, tarihi maç

Trabzonspor, Ferencvaros karşısında avantajı rakibine verdi

22:08 20.08.2026
© AA / Hasan TaşcanTrabzonspor - Ferencvaros
Trabzonspor - Ferencvaros - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA / Hasan Taşcan
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u konuk etti.
Macar ekibine galibiyeti getiren golü 17. dakikada Kristoffer Zachariassen kaydetti.
Yeni transfer Mohamed Salah ise Trabzonspor formasıyla ilk kez Avrupa kupası maçına çıktı.
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