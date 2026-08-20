https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/sislide-kotu-koku-ihbari-ekipleri-harekete-gecirdi-evde-erkek-cesedi-bulundu-1108136635.html
Şişli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Evde erkek cesedi bulundu
Şişli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Evde erkek cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Şişli ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine bir eve giren polis ekipleri, Yusuf D. isimli erkeği ölü halde buldu. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T23:35+0300
2026-08-20T23:35+0300
2026-08-20T23:35+0300
türki̇ye
şişli
türkiye
i̇stanbul adli tıp kurumu
ceset
koku
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e4b72df6e02b9314837012d831afc037.jpg
Şişli'de bir apartman dairesinden gelen kötü koku üzerine yapılan ihbar, polis ekiplerini harekete geçirdi. Kuştepe Mahallesi'ndeki eve giren ekipler, Yusuf D. olduğu belirlenen bir kişiyi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde bulunan bir tabanca incelenmek üzere emniyete götürülürken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/sislide-metruk-bir-binada-erkek-cesedi-bulundu-1108107431.html
türki̇ye
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_af3f34975896eaa6c250afc0a3450e34.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şişli, türkiye, i̇stanbul adli tıp kurumu, ceset, koku
şişli, türkiye, i̇stanbul adli tıp kurumu, ceset, koku
Şişli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Evde erkek cesedi bulundu
İstanbul'un Şişli ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine bir eve giren polis ekipleri, Yusuf D. isimli erkeği ölü halde buldu.
Şişli'de bir apartman dairesinden gelen kötü koku üzerine yapılan ihbar, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Kuştepe Mahallesi'ndeki eve giren ekipler, Yusuf D. olduğu belirlenen bir kişiyi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Evde bulunan bir tabanca incelenmek üzere emniyete götürülürken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.