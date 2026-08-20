Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/sislide-kotu-koku-ihbari-ekipleri-harekete-gecirdi-evde-erkek-cesedi-bulundu-1108136635.html
Şişli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Evde erkek cesedi bulundu
Şişli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Evde erkek cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Şişli ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine bir eve giren polis ekipleri, Yusuf D. isimli erkeği ölü halde buldu. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T23:35+0300
2026-08-20T23:35+0300
türki̇ye
şişli
türkiye
i̇stanbul adli tıp kurumu
ceset
koku
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e4b72df6e02b9314837012d831afc037.jpg
Şişli'de bir apartman dairesinden gelen kötü koku üzerine yapılan ihbar, polis ekiplerini harekete geçirdi. Kuştepe Mahallesi'ndeki eve giren ekipler, Yusuf D. olduğu belirlenen bir kişiyi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde bulunan bir tabanca incelenmek üzere emniyete götürülürken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/sislide-metruk-bir-binada-erkek-cesedi-bulundu-1108107431.html
türki̇ye
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_af3f34975896eaa6c250afc0a3450e34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şişli, türkiye, i̇stanbul adli tıp kurumu, ceset, koku
şişli, türkiye, i̇stanbul adli tıp kurumu, ceset, koku

Şişli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Evde erkek cesedi bulundu

23:35 20.08.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA
Abone ol
İstanbul'un Şişli ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine bir eve giren polis ekipleri, Yusuf D. isimli erkeği ölü halde buldu.
Şişli'de bir apartman dairesinden gelen kötü koku üzerine yapılan ihbar, polis ekiplerini harekete geçirdi.
Kuştepe Mahallesi'ndeki eve giren ekipler, Yusuf D. olduğu belirlenen bir kişiyi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Evde bulunan bir tabanca incelenmek üzere emniyete götürülürken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
TÜRKİYE
Şişli'de metruk bir binada erkek cesedi bulundu
Dün, 22:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала