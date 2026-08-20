https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/sislide-kotu-koku-ihbari-ekipleri-harekete-gecirdi-evde-erkek-cesedi-bulundu-1108136635.html

Şişli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Evde erkek cesedi bulundu

Şişli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Evde erkek cesedi bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Şişli ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine bir eve giren polis ekipleri, Yusuf D. isimli erkeği ölü halde buldu. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T23:35+0300

2026-08-20T23:35+0300

2026-08-20T23:35+0300

türki̇ye

şişli

türkiye

i̇stanbul adli tıp kurumu

ceset

koku

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Şişli'de bir apartman dairesinden gelen kötü koku üzerine yapılan ihbar, polis ekiplerini harekete geçirdi. Kuştepe Mahallesi'ndeki eve giren ekipler, Yusuf D. olduğu belirlenen bir kişiyi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde bulunan bir tabanca incelenmek üzere emniyete götürülürken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/sislide-metruk-bir-binada-erkek-cesedi-bulundu-1108107431.html

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