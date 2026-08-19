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Şişli'de metruk bir binada erkek cesedi bulundu
Şişli'de metruk bir binada erkek cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Şişli ilçesinde metruk bir binada erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T22:47+0300
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türki̇ye
ceset
şişli
şişli belediyesi
şişli polis merkezi
olay yeri
olay yeri inceleme
polis
polis merkezi
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Paşa Mahallesi'ndeki metruk bir binadan gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbar, ekipleri harekete geçirdi.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan polis ekipleri, bir kişiyi yerde hareketsiz halde buldu.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin Ayhan A.'ya ait olduğu tespit edildi.Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, ölümün nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/sislide-yol-kenarinda-ceset-bulundu-1107407620.html
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ceset, şişli, şişli belediyesi, şişli polis merkezi, olay yeri, olay yeri inceleme, polis, polis merkezi
ceset, şişli, şişli belediyesi, şişli polis merkezi, olay yeri, olay yeri inceleme, polis, polis merkezi

Şişli'de metruk bir binada erkek cesedi bulundu

22:47 19.08.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© AA
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İstanbul'un Şişli ilçesinde metruk bir binada erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Paşa Mahallesi'ndeki metruk bir binadan gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbar, ekipleri harekete geçirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan polis ekipleri, bir kişiyi yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin Ayhan A.'ya ait olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, ölümün nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Şişli'de yol kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
TÜRKİYE
Şişli'de yol kenarında ceset bulundu
20 Temmuz, 20:16
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