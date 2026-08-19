https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/sislide-metruk-bir-binada-erkek-cesedi-bulundu-1108107431.html
Şişli'de metruk bir binada erkek cesedi bulundu
Şişli'de metruk bir binada erkek cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Şişli ilçesinde metruk bir binada erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T22:47+0300
2026-08-19T22:47+0300
2026-08-19T22:47+0300
türki̇ye
ceset
şişli
şişli belediyesi
şişli polis merkezi
olay yeri
olay yeri inceleme
polis
polis merkezi
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Paşa Mahallesi'ndeki metruk bir binadan gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbar, ekipleri harekete geçirdi.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan polis ekipleri, bir kişiyi yerde hareketsiz halde buldu.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin Ayhan A.'ya ait olduğu tespit edildi.Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, ölümün nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/sislide-yol-kenarinda-ceset-bulundu-1107407620.html
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ceset, şişli, şişli belediyesi, şişli polis merkezi, olay yeri, olay yeri inceleme, polis, polis merkezi
ceset, şişli, şişli belediyesi, şişli polis merkezi, olay yeri, olay yeri inceleme, polis, polis merkezi
Şişli'de metruk bir binada erkek cesedi bulundu
İstanbul'un Şişli ilçesinde metruk bir binada erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Paşa Mahallesi'ndeki metruk bir binadan gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbar, ekipleri harekete geçirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan polis ekipleri, bir kişiyi yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin Ayhan A.'ya ait olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, ölümün nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.