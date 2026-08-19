https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/sislide-metruk-bir-binada-erkek-cesedi-bulundu-1108107431.html

Şişli'de metruk bir binada erkek cesedi bulundu

Şişli'de metruk bir binada erkek cesedi bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Şişli ilçesinde metruk bir binada erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T22:47+0300

2026-08-19T22:47+0300

2026-08-19T22:47+0300

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Paşa Mahallesi'ndeki metruk bir binadan gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbar, ekipleri harekete geçirdi.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan polis ekipleri, bir kişiyi yerde hareketsiz halde buldu.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin Ayhan A.'ya ait olduğu tespit edildi.Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, ölümün nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/sislide-yol-kenarinda-ceset-bulundu-1107407620.html

türki̇ye

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