https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/samanyolunun-merkezinde-simdiye-kadar-gozlemlenen-en-hizli-yildiz-kesfedildi-1108121259.html

Samanyolu'nun merkezinde şimdiye kadar gözlemlenen en hızlı yıldız keşfedildi

Samanyolu'nun merkezinde şimdiye kadar gözlemlenen en hızlı yıldız keşfedildi

Sputnik Türkiye

Gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A* çevresinde şimdiye kadar gözlemlenen en hızlı yıldızı tespit etti. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T12:10+0300

2026-08-20T12:10+0300

2026-08-20T12:10+0300

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Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre S301 adı verilen yıldız, Sagittarius A* etrafındaki bir turunu yaklaşık 8,7 yılda tamamlıyor. Yıldız, kara deliğe en yakın noktasından geçerken saniyede 25 bin kilometreden fazla hıza ulaşıyor. Bu hız, saatte yaklaşık 90 milyon kilometreye ve ışık hızının yaklaşık yüzde 8,5'ine karşılık geliyor.Kara deliğe Satürn uzaklığı kadar yaklaşıyorSamanyolu'nun merkezinde yaklaşık 4,3 milyon Güneş kütlesine sahip Sagittarius A* bulunuyor. Kara delik ışık yaymadığı için doğrudan gözlemlenemiyor. Bilim insanları, çevresindeki yıldızların hareketlerini inceleyerek kara deliğin özellikleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.S301'in yörüngesi, daha önce bu amaçla kullanılan S2 adlı yıldıza kıyasla kara deliğe yaklaşık 10 kat daha fazla yaklaşıyor. S301, Sagittarius A*'ya en yakın geçişinde kara delikten Güneş ile Satürn arasındaki mesafeye benzer bir uzaklıkta bulunuyor.Bu yakın geçiş, yıldızın kara deliğin güçlü kütleçekim alanındaki hareketinin ayrıntılı biçimde incelenmesine olanak sağlıyor.Kara deliğin dönüşü ölçülebilirYıldızın, Sagittarius A* çevresindeki hareketi, kara deliğin dönüşünden kaynaklanan uzay-zaman sürüklenmesi olarak bilinen etki nedeniyle değişiyor. Lense-Thirring etkisi olarak da adlandırılan bu olay, dönen büyük bir cismin çevresindeki uzay-zamanı kendisiyle birlikte sürüklemesini ifade ediyor.Gökbilimciler, S301'in yörüngesindeki bu küçük değişimleri ölçerek Sagittarius A*'nın dönüş hızını belirlemeyi hedefliyor.Bu ölçümler, kara deliklerin kütle ve dönüş özellikleri dışında bağımsız başka özelliklerinin bulunmadığını öne süren "kılsızlık teoremi"nin (no-hair theorem) test edilmesine de yardımcı olabilir.Araştırmacılara göre S301'in kısa yörüngesi nedeniyle bu çalışmalar için uzun süre beklemek gerekmeyecek. Yıldızın Sagittarius A*'ya bir sonraki en yakın geçişinin 2031'in sonlarında gerçekleşmesi bekleniyor.Yıldızın geçmişi de araştırılıyorBilim insanları, S301'in son derece eliptik yörüngesinin yıldızın geçmişte bir ikili yıldız sisteminin parçası olduğuna işaret edebileceğini düşünüyor."Hills mekanizması" olarak bilinen süreçte, bir ikili yıldız sistemi süper kütleli kara deliğe fazla yaklaştığında iki yıldız birbirinden ayrılabiliyor. Kara delik yıldızlardan birini yakın bir yörüngede tutarken diğerini çok yüksek bir hızla uzaya savurabiliyor.S301'in mevcut yörüngesinin bu şekilde oluşmuş olabileceği düşünülüyor ancak mevcut gözlemler bu senaryoyu kesin olarak doğrulamaya yetmiyor.Gökbilimciler, S301'i izlemeye devam edecek. Araştırmacılar, önümüzdeki yıllarda yapılacak gözlemlerle Sagittarius A*'nın dönüşünün daha hassas şekilde belirlenebileceğini ve Samanyolu'nun merkezinde S301'e benzer başka yıldızların da keşfedilebileceğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/nasanin-batmakta-olan-uzay-teleskobunu-kurtarma-gorevi-basarisizlikla-sonuclandi-1108110977.html

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