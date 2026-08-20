https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/nasanin-batmakta-olan-uzay-teleskobunu-kurtarma-gorevi-basarisizlikla-sonuclandi-1108110977.html

NASA'nın batmakta olan uzay teleskobunu kurtarma görevi başarısızlıkla sonuçlandı

NASA'nın batmakta olan uzay teleskobunu kurtarma görevi başarısızlıkla sonuçlandı

Sputnik Türkiye

NASA, yörüngesinde hızla irtifa kaybeden Neil Gehrels Swift Uzay Teleskobunu kurtarmak ve atmosfere girerek yanmasını önlemek amacıyla başlatılan misyonun... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T07:21+0300

2026-08-20T07:21+0300

2026-08-20T07:21+0300

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2004 yılında alçak Dünya yörüngesine fırlatılan uzay teleskobu, artan güneş hareketleri ve atmosferik sürtünme nedeniyle son dönemde hızla yörünge kaybetmeye başladı.NASA, teleskobun bu yılın ilerleyen dönemlerinde atmosfere girerek parçalanmasını engellemek için Arizona merkezli Katalyst Space Technologies şirketiyle 30 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.Kurtarma planı kapsamında, Katalyst tarafından geliştirilen "LINK" adlı uzay aracının Swift ile kenetlenmesi ve teleskobu aylar içinde daha yüksek bir yörüngeye taşıması hedefleniyordu. 3 Temmuz'da Northrop Grumman'ın Pegasus XL roketiyle fırlatılan LINK, fırlatmadan kısa bir süre sonra yönelim ve oryantasyon (yönelim kontrolü) sorunları yaşamaya başladı.Mühendislerin yazılım güncellemelerine ve uzay aracının kendi etrafındaki dönme hızını yavaşlatma çabalarına rağmen yönelim kontrol sistemindeki arızalar giderilemedi.NASA, yaşanan teknik problemler nedeniyle yörünge yükseltme görevini resmi olarak sonlandırdığını açıkladı.Gelecek misyonlar için teknoloji denemesi yapılacakNASA Yöneticisi Jared Isaacman yaptığı açıklamada, hedeflenen sonuca ulaşılamadığını ancak potansiyel getirisi yüksek olan bu tür riskli misyonların denenmeye değer olduğunu belirtti.Yörünge yükseltme hamlesi iptal edilse de LINK uzay aracının Swift teleskobuna yaklaşma ve kenetlenme teknolojilerini test etmek amacıyla manevralarına devam edeceği bildirildi.Katalyst Space Üst Yöneticisi Ghonhee Lee ve NASA Astrofizik Bölümü Direktörü Shawn Domagal-Goldman, kısa sürede geliştirilen bu ilk niteliğindeki misyondan elde edilecek verilerin gelecekteki uydulara servis sağlama ve kurtarma operasyonlarına rehberlik edeceğini vurguladı.Evrendeki en güçlü patlamalar olan gama ışın patlamalarını incelemek üzere tasarlanan Swift teleskobunun, kontrolsüz şekilde atmosfere girerek parçalanması bekleniyor.

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