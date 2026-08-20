https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/sahilde-3-kisinin-cansiz-bedeni-bulundu-sorusturma-baslatildi-1108131562.html
Sahilde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu: Soruşturma başlatıldı
Sahilde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Kocaeli Darıca sahilinde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T18:06+0300
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Sahile dolaşmaya gelenler gördüCevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde hareketsiz halde duran bedenleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.Ekiplerce yapılan kontrolde 2'si kadın olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/motosiklet-videolariyla-taninan-sosyal-medya-fenomeni-ceyda-yakova-hayatini-kaybetti-1108100096.html
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gebze, adli tıp kurumu, kocaeli, sahil
gebze, adli tıp kurumu, kocaeli, sahil
Sahilde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu: Soruşturma başlatıldı
18:06 20.08.2026 (güncellendi: 18:08 20.08.2026)
Kocaeli Darıca sahilinde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sahile dolaşmaya gelenler gördü
Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde hareketsiz halde duran bedenleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde 2'si kadın olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.