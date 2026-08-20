Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/sahilde-3-kisinin-cansiz-bedeni-bulundu-sorusturma-baslatildi-1108131562.html
Sahilde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu: Soruşturma başlatıldı
Sahilde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Kocaeli Darıca sahilinde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T18:06+0300
2026-08-20T18:08+0300
türki̇ye
gebze
adli tıp kurumu
kocaeli
sahil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105857217_7:0:633:352_1920x0_80_0_0_80dfebe030761406304deaae0aa7eb4e.jpg
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Sahile dolaşmaya gelenler gördüCevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde hareketsiz halde duran bedenleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.Ekiplerce yapılan kontrolde 2'si kadın olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/motosiklet-videolariyla-taninan-sosyal-medya-fenomeni-ceyda-yakova-hayatini-kaybetti-1108100096.html
türki̇ye
gebze
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105857217_86:0:555:352_1920x0_80_0_0_b61a49e03e5b190712ecbe1a3efbe3b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gebze, adli tıp kurumu, kocaeli, sahil
gebze, adli tıp kurumu, kocaeli, sahil

Sahilde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu: Soruşturma başlatıldı

18:06 20.08.2026 (güncellendi: 18:08 20.08.2026)
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA
Abone ol
Kocaeli Darıca sahilinde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sahile dolaşmaya gelenler gördü

Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde hareketsiz halde duran bedenleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde 2'si kadın olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ceyda Yakova sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
YAŞAM
Motosiklet videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova hayatını kaybetti
Dün, 14:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала