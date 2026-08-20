https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/sahilde-3-kisinin-cansiz-bedeni-bulundu-sorusturma-baslatildi-1108131562.html

Sahilde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu: Soruşturma başlatıldı

Sahilde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Kocaeli Darıca sahilinde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T18:06+0300

2026-08-20T18:06+0300

2026-08-20T18:08+0300

türki̇ye

gebze

adli tıp kurumu

kocaeli

sahil

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Sahile dolaşmaya gelenler gördüCevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde hareketsiz halde duran bedenleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.Ekiplerce yapılan kontrolde 2'si kadın olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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türki̇ye

gebze

kocaeli

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