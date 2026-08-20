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Sağlık çalışanlarına kreş: Her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacak
Sağlık çalışanlarına kreş: Her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacağını söyledi. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T16:52+0300
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yaşam
sağlık bakanlığı
kreş
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarına kreş müjdesi verdi.Burdur'da konuşan Bakan Memişoğlu, sağlıklı bir toplum olması için çaba harcadıklarını belirterek “Sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Biz de bu konuda bir yapılanmaya giriyoruz.” dedi.'24 saat açık olacak'Memişoğlu "Özellikle hastanelerimizde büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız." diye konuştu.'Bu sene için kreşe başlıyoruz'"Bu sene için 7 tanesine başlıyoruz." diyen Bakan Memişoğlu sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 60'tan fazlasının kadın olduğunu hatırlatarak “Bunların çocuklarını da yanlarında onlarla beraber o hastanede güven içinde hizmetini sunacağız.” şeklinde konuştu.
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sağlık bakanlığı, kreş, sağlık çalışanı
sağlık bakanlığı, kreş, sağlık çalışanı

Sağlık çalışanlarına kreş: Her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacak

16:52 20.08.2026
© AAKreş
Kreş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarına kreş müjdesi verdi.
Burdur'da konuşan Bakan Memişoğlu, sağlıklı bir toplum olması için çaba harcadıklarını belirterek “Sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Biz de bu konuda bir yapılanmaya giriyoruz.” dedi.

'24 saat açık olacak'

Memişoğlu "Özellikle hastanelerimizde büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız." diye konuştu.

'Bu sene için kreşe başlıyoruz'

"Bu sene için 7 tanesine başlıyoruz." diyen Bakan Memişoğlu sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 60'tan fazlasının kadın olduğunu hatırlatarak “Bunların çocuklarını da yanlarında onlarla beraber o hastanede güven içinde hizmetini sunacağız.” şeklinde konuştu.
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