Bakan Göktaş'tan aile paylaşımı: 'Anneliğin anlamı esnetilmeye çalışılıyor'

2026-05-04T16:38+0300

Aile Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından, aile olmanın önemine ilişkin videolu mesaj yayımladı.'Annelik başka sevgilerle ikame edilmez'Paylaşımında, "Annelik ve aile, tartışmaya açılacak yahut başka sevgilerle ikame edilecek kavramlar değildir. Bugün bazı küresel içeriklerde, özellikle Türkiye gibi güçlü aile bağlarına sahip toplumlarda, yalnızlık ve aşırı bireysellik üzerinden bir algı inşa edilmeye, anneliğin anlamı esnetilmeye çalışılıyor" değerlendirmesinde bulunan Göktaş, şunları kaydetti:'Psikolojik sürdürülebilirliğimizin kaynağı ailedir'Paylaşımında videolu mesajına da yer veren Göktaş, "İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre, çocuk sahibi olmak mutluluk getirmiyor. Bu iddiayı dayandırdıkları araştırma ise tamamen farklı bir tablo ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, evli ve çocuklu kişiler hayattan daha çok keyif alıyor. Bekar bireyler ise kendilerini daha mutsuz ve daha yalnız tanımlıyor." bilgisini aktardı.'Sadece Türkiye'de anneliği bir tuzak olarak gösteriyor'Bakan Göktaş, şöyle devam etti:Çocuk sahibi olan bireylerin hayatlarında daha fazla anlam ve amaç duygusu hissettiğini vurgulayan Göktaş, mutluluğun sadece anlık duygularla sağlanmadığının, hayatın anlamlı hissettirmesiyle de ilgili olduğunun altını çizdi.'Kalabalık sofralara ihtiyacımız var'Aile olmanın, birlikte paylaşmanın, bir çocuğun büyümesine eşlik etmenin insanın hayatına derinlik kattığını kaydeden Göktaş, "Ebeveynlik zaman zaman zorlayıcıdır ama yalnızca zorluklardan ibaret değildir. Halbuki aile olmak, birlikte olmak, beraber olmak çok kıymetli. En önemli psikolojik sürdürülebilirliğimizin kaynağı ailedir. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var. Aksi halde bazı ülkelerde olduğu gibi 'Yalnızlık Bakanlığı' kurmak zorunda kalabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

