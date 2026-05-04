Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/bakan-goktastan-aile-paylasimi-anneligin-anlami-esnetilmeye-calisiliyor-1105483846.html
Bakan Göktaş'tan aile paylaşımı: 'Anneliğin anlamı esnetilmeye çalışılıyor'
Bakan Göktaş'tan aile paylaşımı: 'Anneliğin anlamı esnetilmeye çalışılıyor'
Sputnik Türkiye
Bakan Göktaş'tan aile paylaşımı
2026-05-04T16:38+0300
2026-05-04T16:44+0300
yaşam
ankara
aile
anne
mahinur özdemir göktaş
çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0b/1100109449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fb7cd64ac1381e3bace1f7110af6463.jpg
Aile Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından, aile olmanın önemine ilişkin videolu mesaj yayımladı.'Annelik başka sevgilerle ikame edilmez'Paylaşımında, "Annelik ve aile, tartışmaya açılacak yahut başka sevgilerle ikame edilecek kavramlar değildir. Bugün bazı küresel içeriklerde, özellikle Türkiye gibi güçlü aile bağlarına sahip toplumlarda, yalnızlık ve aşırı bireysellik üzerinden bir algı inşa edilmeye, anneliğin anlamı esnetilmeye çalışılıyor" değerlendirmesinde bulunan Göktaş, şunları kaydetti:'Psikolojik sürdürülebilirliğimizin kaynağı ailedir'Paylaşımında videolu mesajına da yer veren Göktaş, "İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre, çocuk sahibi olmak mutluluk getirmiyor. Bu iddiayı dayandırdıkları araştırma ise tamamen farklı bir tablo ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, evli ve çocuklu kişiler hayattan daha çok keyif alıyor. Bekar bireyler ise kendilerini daha mutsuz ve daha yalnız tanımlıyor." bilgisini aktardı.'Sadece Türkiye'de anneliği bir tuzak olarak gösteriyor'Bakan Göktaş, şöyle devam etti:Çocuk sahibi olan bireylerin hayatlarında daha fazla anlam ve amaç duygusu hissettiğini vurgulayan Göktaş, mutluluğun sadece anlık duygularla sağlanmadığının, hayatın anlamlı hissettirmesiyle de ilgili olduğunun altını çizdi.'Kalabalık sofralara ihtiyacımız var'Aile olmanın, birlikte paylaşmanın, bir çocuğun büyümesine eşlik etmenin insanın hayatına derinlik kattığını kaydeden Göktaş, "Ebeveynlik zaman zaman zorlayıcıdır ama yalnızca zorluklardan ibaret değildir. Halbuki aile olmak, birlikte olmak, beraber olmak çok kıymetli. En önemli psikolojik sürdürülebilirliğimizin kaynağı ailedir. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var. Aksi halde bazı ülkelerde olduğu gibi 'Yalnızlık Bakanlığı' kurmak zorunda kalabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/aile-ve-nufus-on-yili-genelgesi-yayimlandi-neler-iceriyor-1105436935.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0b/1100109449_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9d5c7403399ab8a1eb7d8832f504b593.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, aile, anne, mahinur özdemir göktaş, çocuk
ankara, aile, anne, mahinur özdemir göktaş, çocuk

Bakan Göktaş'tan aile paylaşımı: 'Anneliğin anlamı esnetilmeye çalışılıyor'

16:38 04.05.2026 (güncellendi: 16:44 04.05.2026)
© AA / Murat ŞengülAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
© AA / Murat Şengül
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün bazı küresel içeriklerde, özellikle Türkiye gibi güçlü aile bağlarına sahip toplumlarda, yalnızlık ve aşırı bireysellik üzerinden bir algı inşa edilmeye, anneliğin anlamı esnetilmeye çalışılıyor." ifadesini kullandı.
Aile Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından, aile olmanın önemine ilişkin videolu mesaj yayımladı.

'Annelik başka sevgilerle ikame edilmez'

Paylaşımında, "Annelik ve aile, tartışmaya açılacak yahut başka sevgilerle ikame edilecek kavramlar değildir. Bugün bazı küresel içeriklerde, özellikle Türkiye gibi güçlü aile bağlarına sahip toplumlarda, yalnızlık ve aşırı bireysellik üzerinden bir algı inşa edilmeye, anneliğin anlamı esnetilmeye çalışılıyor" değerlendirmesinde bulunan Göktaş, şunları kaydetti:
"Hayvan sevgisi elbette kıymetlidir, ancak bu sevginin, annelik gibi derin ve kurucu bir kavramın yerine ikame edilmesini doğru bulmuyoruz. Oysa hayatın gerçeği de, araştırmalar da açık. Çocuk sahibi olmak insanlara daha fazla anlam, bağ ve aidiyet kazandırıyor. Aile olmak, paylaşmak, birlikte büyümek ve hayata derinlik katmaktır. Büyük Türkiye ailemizi eksiltmeden, güçlendirerek büyütelim."

'Psikolojik sürdürülebilirliğimizin kaynağı ailedir'

Paylaşımında videolu mesajına da yer veren Göktaş, "İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre, çocuk sahibi olmak mutluluk getirmiyor. Bu iddiayı dayandırdıkları araştırma ise tamamen farklı bir tablo ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, evli ve çocuklu kişiler hayattan daha çok keyif alıyor. Bekar bireyler ise kendilerini daha mutsuz ve daha yalnız tanımlıyor." bilgisini aktardı.

'Sadece Türkiye'de anneliği bir tuzak olarak gösteriyor'

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:
"BBC, 42 dilde yayın yapmasına rağmen sadece Türkiye'de anneliği bir tuzak olarak gösteriyor. Ne hikmetse medyada çocuk sahibi olmanın zorlukları çok daha fazla konuşuluyor. İkinci çocuğun zorlukları, erkek annesi olmak, çocukla gezememek gibi sürekli bir yalnızlık propagandası yapılıyor. Oysa veriler tam tersini söylüyor."
Çocuk sahibi olan bireylerin hayatlarında daha fazla anlam ve amaç duygusu hissettiğini vurgulayan Göktaş, mutluluğun sadece anlık duygularla sağlanmadığının, hayatın anlamlı hissettirmesiyle de ilgili olduğunun altını çizdi.

'Kalabalık sofralara ihtiyacımız var'

Aile olmanın, birlikte paylaşmanın, bir çocuğun büyümesine eşlik etmenin insanın hayatına derinlik kattığını kaydeden Göktaş, "Ebeveynlik zaman zaman zorlayıcıdır ama yalnızca zorluklardan ibaret değildir. Halbuki aile olmak, birlikte olmak, beraber olmak çok kıymetli. En önemli psikolojik sürdürülebilirliğimizin kaynağı ailedir. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var. Aksi halde bazı ülkelerde olduğu gibi 'Yalnızlık Bakanlığı' kurmak zorunda kalabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
aile - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
TÜRKİYE
10 yıllık plan açıklandı: 'Aile ve Nüfus On Yılı' genelgesi neler içeriyor?
2 Mayıs, 05:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала