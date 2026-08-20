https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/rus-ordusu-adim-adim-ilerliyor-donbassta-iki-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1108124360.html
Rus ordusu adım adım ilerliyor: Donbass’ta iki yerleşim daha kontrol altına alındı
Rus ordusu adım adım ilerliyor: Donbass’ta iki yerleşim daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, operasyon bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşimlerinin kontrolünü ele... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T13:02+0300
2026-08-20T13:02+0300
2026-08-20T13:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
donbass
ukrayna ordusu
özel askeri harekat
kayıp
bilgilendirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/14/1108123325_0:0:1178:664_1920x0_80_0_0_cad1a081476c8d82dac708762ee5fd55.png
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı taarruz eylemleri sonucunda DHC'de Matyaşevo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise aktif eylemler sayesinde DHC'de Nikolaypole yerleşiminde kontrolü sağladı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.390 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji altyapısını ve İHA depolama alanlarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 11 güdümlü hava bombası ve 1.504 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/rus-ordusundan-kieve-genis-capli-taarruz-1108111921.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/14/1108123325_152:0:1140:741_1920x0_80_0_0_72b986fe40a94ac30206180acc88b450.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, kayıp, bilgilendirme, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, kayıp, bilgilendirme, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus ordusu adım adım ilerliyor: Donbass’ta iki yerleşim daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, operasyon bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı taarruz eylemleri sonucunda DHC'de Matyaşevo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise aktif eylemler sayesinde DHC'de Nikolaypole yerleşiminde kontrolü sağladı.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.390 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji altyapısını ve İHA depolama alanlarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 11 güdümlü hava bombası ve 1.504 uçak tipi İHA önledi.