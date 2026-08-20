https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/rus-ordusu-adim-adim-ilerliyor-donbassta-iki-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1108124360.html

Rus ordusu adım adım ilerliyor: Donbass’ta iki yerleşim daha kontrol altına alındı

Rus ordusu adım adım ilerliyor: Donbass’ta iki yerleşim daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, operasyon bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşimlerinin kontrolünü ele... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T13:02+0300

2026-08-20T13:02+0300

2026-08-20T13:02+0300

ukrayna kri̇zi̇

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı taarruz eylemleri sonucunda DHC'de Matyaşevo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise aktif eylemler sayesinde DHC'de Nikolaypole yerleşiminde kontrolü sağladı.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.390 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) kullanarak son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji altyapısını ve İHA depolama alanlarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 11 güdümlü hava bombası ve 1.504 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/rus-ordusundan-kieve-genis-capli-taarruz-1108111921.html

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