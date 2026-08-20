https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/rus-ordusundan-kieve-genis-capli-taarruz-1108111921.html

Rus ordusundan Kiev'e geniş çaplı taarruz

Rus ordusundan Kiev'e geniş çaplı taarruz

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'daki askeri tesisleri vurmayı sürdüren Rus güçler, bu gece de Ukrayna'nın çeşitli noktalarındaki hedefleri imha etti. 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T08:29+0300

2026-08-20T08:29+0300

2026-08-20T08:29+0300

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Rusya Silahlı Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla Kiev kenti ile Kiev Bölgesi'ndeki savunma sanayi işletmelerine bombardıman düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler şöyle:📍Kiev:💥'Fire Point' firması - SİHA'lar için bileşen üretiyor, Flamingo seyir füzelerindeki iticilerin montaj ve depolamasını gerçekleştiriyor💥'Ukrspetsystems' firmasının depo kompleksi – SİHA'lar için bileşen üretiyor💥Havacılık sanayisi montaj işletmesi💥Antonov devlet işletmesi – An-196 'Lyutıy' SİHA'larını üretiyor💥Cephanelik – M-900 termobarik uçak bombaları, tanksavar mayınları ve Baba-Yaga İHA'larına yönelik mühimmatları depoluyor📍Kiev Bölgesi:💥Martusovka lojistik merkezi – İHA'lar, robotik kompleksler ve elektronik harp sistemlerinin üretiminde kullanılanlar da dahil çift amaçlı malları depoluyor💥Brovarı yakıt deposu – Ukrayna ordusuna tahsis edilmiş 8 bin metreküp yakıtın depolandığı tesis📍Karadeniz:💥Çernomorsk ve Yujnıy limanlarındaki mühimmat depoları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/putin-altyapimiza-yonelik-saldirilar-kritik-sonuclar-dogurmadi-ve-doguramaz-1108102742.html

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kiev, ukrayna, karadeniz, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, antonov, bombardıman, rus ordusu