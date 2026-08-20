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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/rus-ordusundan-kieve-genis-capli-taarruz-1108111921.html
Rus ordusundan Kiev'e geniş çaplı taarruz
Rus ordusundan Kiev'e geniş çaplı taarruz
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'daki askeri tesisleri vurmayı sürdüren Rus güçler, bu gece de Ukrayna'nın çeşitli noktalarındaki hedefleri imha etti. 20.08.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
kiev
ukrayna
karadeniz
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
antonov
bombardıman
rus ordusu
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla Kiev kenti ile Kiev Bölgesi'ndeki savunma sanayi işletmelerine bombardıman düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler şöyle:📍Kiev:💥'Fire Point' firması - SİHA'lar için bileşen üretiyor, Flamingo seyir füzelerindeki iticilerin montaj ve depolamasını gerçekleştiriyor💥'Ukrspetsystems' firmasının depo kompleksi – SİHA'lar için bileşen üretiyor💥Havacılık sanayisi montaj işletmesi💥Antonov devlet işletmesi – An-196 'Lyutıy' SİHA'larını üretiyor💥Cephanelik – M-900 termobarik uçak bombaları, tanksavar mayınları ve Baba-Yaga İHA'larına yönelik mühimmatları depoluyor📍Kiev Bölgesi:💥Martusovka lojistik merkezi – İHA'lar, robotik kompleksler ve elektronik harp sistemlerinin üretiminde kullanılanlar da dahil çift amaçlı malları depoluyor💥Brovarı yakıt deposu – Ukrayna ordusuna tahsis edilmiş 8 bin metreküp yakıtın depolandığı tesis📍Karadeniz:💥Çernomorsk ve Yujnıy limanlarındaki mühimmat depoları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/putin-altyapimiza-yonelik-saldirilar-kritik-sonuclar-dogurmadi-ve-doguramaz-1108102742.html
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kiev, ukrayna, karadeniz, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, antonov, bombardıman, rus ordusu
kiev, ukrayna, karadeniz, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, antonov, bombardıman, rus ordusu

Rus ordusundan Kiev'e geniş çaplı taarruz

08:29 20.08.2026
© Министерство обороны РФ / Multimedya arşivine gidinРакета Калибар
Ракета Калибар - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© Министерство обороны РФ
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Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'daki askeri tesisleri vurmayı sürdüren Rus güçler, bu gece de Ukrayna'nın çeşitli noktalarındaki hedefleri imha etti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla Kiev kenti ile Kiev Bölgesi'ndeki savunma sanayi işletmelerine bombardıman düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre vurulan hedefler şöyle:

📍Kiev:

💥'Fire Point' firması - SİHA'lar için bileşen üretiyor, Flamingo seyir füzelerindeki iticilerin montaj ve depolamasını gerçekleştiriyor

💥'Ukrspetsystems' firmasının depo kompleksi – SİHA'lar için bileşen üretiyor

💥Havacılık sanayisi montaj işletmesi

💥Antonov devlet işletmesi – An-196 'Lyutıy' SİHA'larını üretiyor

💥Cephanelik – M-900 termobarik uçak bombaları, tanksavar mayınları ve Baba-Yaga İHA'larına yönelik mühimmatları depoluyor

📍Kiev Bölgesi:

💥Martusovka lojistik merkezi – İHA'lar, robotik kompleksler ve elektronik harp sistemlerinin üretiminde kullanılanlar da dahil çift amaçlı malları depoluyor

💥Brovarı yakıt deposu – Ukrayna ordusuna tahsis edilmiş 8 bin metreküp yakıtın depolandığı tesis

📍Karadeniz:

💥Çernomorsk ve Yujnıy limanlarındaki mühimmat depoları
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