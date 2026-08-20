https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/antalyada-anne-ve-kizi-evlerinde-olu-bulundu-1108131867.html

Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu

Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 93 yaşındaki Ayten Harputlugil ve 71 yaşındaki kızı Nilgün Harputlugil, birlikte yaşadıkları evde hayatını kaybetmiş halde... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-20T18:15+0300

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Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki bir sitenin 5'inci katında yaşayan anne ve kızından uzun süre haber alamayan yakınları, eve gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, 93 yaşındaki Ayten Harputlugil ve 71 yaşındaki kızı Nilgün Harputlugil'i odalarındaki yataklarında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde ikilinin yaşamını yitirdiği belirlendi.Cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Apartman sakinleri, anne ve kızı yaklaşık 10 gün önce gördüklerini belirtti.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/sahilde-3-kisinin-cansiz-bedeni-bulundu-sorusturma-baslatildi-1108131562.html

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