https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yuzyilin-en-uzun-tam-gunes-tutulmasi-geliyor-tarih-belli-oldu-1108092225.html

Yüzyılın en uzun tam Güneş tutulması geliyor: Tarih belli oldu

Yüzyılın en uzun tam Güneş tutulması geliyor: Tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşecek tam Güneş tutulması, Mısır'ın tarihi Luksor kentinde 6 dakika 23 saniye sürerek 2114 yılına kadarki en uzun tutulma... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T07:39+0300

2026-08-19T07:39+0300

2026-08-19T07:39+0300

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mısır

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güneş tutulması

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NASA verilerine göre, 2 Ağustos 2027 tarihinde gökyüzü tarihi bir doğa olayına sahne olacak. Kuzey Afrika, Avrupa ve Orta Doğu'nun belirli kesimlerini karanlığa bürümeye hazırlanan tam Güneş tutulması, 21. yüzyılın en uzun ikinci tam tutulması unvanını kazanacak.Tutulmanın maksimum seviyeye ulaşacağı merkez noktası ise Mısır'ın güneyinde bulunan tarihi Luksor kenti olacak. Şehirde tam tutulma tam 6 dakika 23 saniye sürecek. Bu süre, 1991 yılından bu yana karada gözlemlenen en uzun tutulma olmasının yanı sıra, 2114 yılına kadar gezegenin herhangi bir kara parçasında görülebilecek en uzun tam Güneş tutulması rekorunu kıracak.Oxford Üniversitesi Astrofizik Profesörü Roger Davies, 6 dakikayı aşan bu sürenin gözlerin karanlığa alışmasını sağlayacağını, normal şartlarda görünmeyen pek çok gezegen ile parlak yıldızın çıplak gözle izlenebileceğini vurguladı.259 Kilometrelik Karanlık Hattı: Hangi şehirlerden geçecek?Atlantik Okyanusu'ndan başlayacak olan tutulma rotası, yaklaşık 259 kilometre genişliğinde bir karanlık koridoru oluşturacak. İspanya'nın güneyinden geçip Cebelitarık ve Kuzey Afrika'yı aşan hat, Hint Okyanusu'nda son bulacak.Tutulmanın tam olarak izlenebileceği başlıca şehirler ve ülkeler şunlar:Başkent Kahire tam tutulma hattının kıyısında kalsa da kentte Güneş'in yüzde 94'ü kapanacak. Mısır Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü (NRIAG), gözlem için 50 tonluk dev teleskobunu Luksor'a odaklayacak.Turizm patlaması: Otel rezervasyonları yüzde 90'ı aştıKrallar ve Kraliçeler vadilerine ev sahipliği yapan antik Teb kenti Luksor, zorlu hava koşullarına rağmen yoğun bir turist akınına hazırlanıyor. Yaz ortasında gündüz sıcaklığının 41 dereceyi aştığı bölgede, ekipmanlar ve gözlemciler için sıcaklık zorlayıcı bir unsur olsa da bölgedeki otel doluluk oranları yüzde 90'ın üzerine çıktı.Özel tur paketleri ve bilim kulüplerinin kontenjanları aylar öncesinden tükenirken, ışık kirliliğinin az olduğu Afrika kıtası küresel astro-turizm rotasının merkezine yerleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/nasa-spacex-roketinin-ayda-actigi-yeni-krateri-goruntuledi-1108091861.html

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