https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/nasa-spacex-roketinin-ayda-actigi-yeni-krateri-goruntuledi-1108091861.html
NASA, SpaceX roketinin Ay'da açtığı yeni krateri görüntüledi
NASA, SpaceX roketinin Ay'da açtığı yeni krateri görüntüledi
Sputnik Türkiye
NASA, kontrol dışı kalan SpaceX Falcon 9 roket parçasının Ay yüzeyine çarpmasıyla oluşan yeni kraterin fotoğraflarını paylaştı. Saatte 8 bin 700 kilometre... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T07:33+0300
2026-08-19T07:33+0300
2026-08-19T07:33+0300
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’na (NASA) ait Lunar Reconnaissance Orbiter (Ay Keşif Yörünge Aracı), bu ayın başlarında Ay yüzeyine çarpan SpaceX roketinin oluşturduğu krateri görüntülemeyi başardı.Ocak 2025'te Ay'a iki iniş aracı fırlattıktan sonra yörüngede başıboş sürüklenen yaklaşık 4,9 tonluk Falcon 9 üst aşaması, 5 Ağustos tarihinde saatte yaklaşık 8 bin 700 kilometre hızla Ay'a çarptı. Canlı çarpışma kaydı bulunmasa da araştırmacılar roketin rotasını takip ederek 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde kraterin yüksek çözünürlüklü öncesi ve sonrası fotoğraflarını kaydetti.18 metrelik krater oluştu: Çarpışmanın i̇zleri ortaya çıktıYörünge aracının doğru açıya getirilmesiyle 6 günlük takibin ardından elde edilen görüntüler, çarpışmanın boyutunu gözler önüne serdi:Uzay çöpü tartışmaları yeniden alevlendiYaşanan kaza, insan yapımı bir roket parçasının Ay yüzeyine kontrolsüz şekilde çarptığı bilinen ikinci vaka olarak kayıtlara geçti. Benzer bir olay 2022 yılında Çin'e ait olduğu değerlendirilen bir roket parçasının Ay'ın uzak tarafında çift krater oluşturmasıyla yaşanmıştı.Ay misyonlarının ve altyapı projelerinin hız kazandığı bir dönemde yaşanan kaza, uzay enkazı ve sürdürülebilirlik endişelerini yeniden tetikledi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan SpaceX, uzayda bırakılan donanımlar konusunda sorumlu hareket ettiklerini ve güvenli imha çözümleri için NASA ile koordineli çalıştıklarını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/ispanyada-korkutan-depremler-el-hamra-sarayi-ziyarete-kapatildi-1108091684.html
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ay, çin, nasa, spacex, falcon 9, abd, yılsonu2026
ay, çin, nasa, spacex, falcon 9, abd, yılsonu2026
NASA, SpaceX roketinin Ay'da açtığı yeni krateri görüntüledi
NASA, kontrol dışı kalan SpaceX Falcon 9 roket parçasının Ay yüzeyine çarpmasıyla oluşan yeni kraterin fotoğraflarını paylaştı. Saatte 8 bin 700 kilometre hızla gerçekleşen çarpışma sonucu oluşan 18 metrelik krater, uzaydaki enkaz ve sürdürülebilirlik tartışmalarını yeniden başlattı. İşte keşfin tüm ayrıntıları.
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’na (NASA) ait Lunar Reconnaissance Orbiter (Ay Keşif Yörünge Aracı), bu ayın başlarında Ay yüzeyine çarpan SpaceX roketinin oluşturduğu krateri görüntülemeyi başardı.
Ocak 2025'te Ay'a iki iniş aracı fırlattıktan sonra yörüngede başıboş sürüklenen yaklaşık 4,9 tonluk Falcon 9 üst aşaması
, 5 Ağustos
tarihinde saatte yaklaşık 8 bin 700 kilometre hızla Ay'a
çarptı. Canlı çarpışma kaydı bulunmasa da araştırmacılar roketin rotasını takip ederek 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde kraterin yüksek çözünürlüklü öncesi ve sonrası fotoğraflarını kaydetti.
18 metrelik krater oluştu: Çarpışmanın i̇zleri ortaya çıktı
Yörünge aracının doğru açıya getirilmesiyle 6 günlük takibin ardından elde edilen görüntüler, çarpışmanın boyutunu gözler önüne serdi:
Kraterin Boyutu:
Yapılan analizlerde yeni kraterin yaklaşık 18 metre genişliğinde
ve 3 metreden daha az bir derinlikte olduğu belirlendi.
Yüzeydeki Çizgiler:
Fotoğraflarda kraterden dışarı doğru yayılan açık ve koyu renkli çizgiler tespit edildi. Koyu renklerin yüzey tozunu, parlak çizgilerin ise çarpmanın etkisiyle derinden fırlayan taze materyalleri
temsil ettiği açıklandı.
Uzay çöpü tartışmaları yeniden alevlendi
Yaşanan kaza, insan yapımı bir roket parçasının Ay yüzeyine kontrolsüz şekilde çarptığı bilinen ikinci vaka
olarak kayıtlara geçti. Benzer bir olay 2022 yılında Çin'e
ait olduğu değerlendirilen bir roket parçasının Ay'ın uzak tarafında çift krater oluşturmasıyla yaşanmıştı.
Ay misyonlarının ve altyapı projelerinin hız kazandığı bir dönemde yaşanan kaza, uzay enkazı ve sürdürülebilirlik
endişelerini yeniden tetikledi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan SpaceX
, uzayda bırakılan donanımlar konusunda sorumlu hareket ettiklerini ve güvenli imha çözümleri için NASA ile koordineli
çalıştıklarını duyurdu.