https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/nasa-spacex-roketinin-ayda-actigi-yeni-krateri-goruntuledi-1108091861.html

NASA, SpaceX roketinin Ay'da açtığı yeni krateri görüntüledi

NASA, SpaceX roketinin Ay'da açtığı yeni krateri görüntüledi

Sputnik Türkiye

NASA, kontrol dışı kalan SpaceX Falcon 9 roket parçasının Ay yüzeyine çarpmasıyla oluşan yeni kraterin fotoğraflarını paylaştı. Saatte 8 bin 700 kilometre... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T07:33+0300

2026-08-19T07:33+0300

2026-08-19T07:33+0300

yaşam

ay

çin

nasa

spacex

falcon 9

abd

yılsonu2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104838149_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32c2b56cb54a153b94bc51add92e7c20.jpg

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’na (NASA) ait Lunar Reconnaissance Orbiter (Ay Keşif Yörünge Aracı), bu ayın başlarında Ay yüzeyine çarpan SpaceX roketinin oluşturduğu krateri görüntülemeyi başardı.Ocak 2025'te Ay'a iki iniş aracı fırlattıktan sonra yörüngede başıboş sürüklenen yaklaşık 4,9 tonluk Falcon 9 üst aşaması, 5 Ağustos tarihinde saatte yaklaşık 8 bin 700 kilometre hızla Ay'a çarptı. Canlı çarpışma kaydı bulunmasa da araştırmacılar roketin rotasını takip ederek 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde kraterin yüksek çözünürlüklü öncesi ve sonrası fotoğraflarını kaydetti.18 metrelik krater oluştu: Çarpışmanın i̇zleri ortaya çıktıYörünge aracının doğru açıya getirilmesiyle 6 günlük takibin ardından elde edilen görüntüler, çarpışmanın boyutunu gözler önüne serdi:Uzay çöpü tartışmaları yeniden alevlendiYaşanan kaza, insan yapımı bir roket parçasının Ay yüzeyine kontrolsüz şekilde çarptığı bilinen ikinci vaka olarak kayıtlara geçti. Benzer bir olay 2022 yılında Çin'e ait olduğu değerlendirilen bir roket parçasının Ay'ın uzak tarafında çift krater oluşturmasıyla yaşanmıştı.Ay misyonlarının ve altyapı projelerinin hız kazandığı bir dönemde yaşanan kaza, uzay enkazı ve sürdürülebilirlik endişelerini yeniden tetikledi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan SpaceX, uzayda bırakılan donanımlar konusunda sorumlu hareket ettiklerini ve güvenli imha çözümleri için NASA ile koordineli çalıştıklarını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/ispanyada-korkutan-depremler-el-hamra-sarayi-ziyarete-kapatildi-1108091684.html

ay

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ay, çin, nasa, spacex, falcon 9, abd, yılsonu2026