https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yeni-parti-milletvekili-mericin-bicaklanmasina-iliskin-5-kisi-adliyede-sevk-edildi-yasadigina-cok-1108098408.html
Yeni Parti Milletvekili Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin 5 kişi adliyede sevk edildi: 'Yaşadığına çok sevindim'
Yeni Parti Milletvekili Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin 5 kişi adliyede sevk edildi: 'Yaşadığına çok sevindim'
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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T13:19+0300
2026-08-19T13:19+0300
2026-08-19T13:19+0300
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melih meriç
gaziantep
yeni parti
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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi. Şüpheli S.A.K.'nin adliye girişinde "Çok tahrik etti bilerek yapmadım ama yaşadığına da çok seviniyorum" sözleri dikkat çekti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan, aralarında zanlı S.A.K'nin de bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Yaşadığına çok seviniyorum Şüpheli S.A.K, adliye girişinde gazetecilere, "Çok tahrik etti bilerek yapmadım ama yaşadığına da çok seviniyorum, pişmanım." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yeni-parti-milletvekili-melih-mericin-bicaklanmasiyla-ilgili-yeni-ayrintilar-ortaya-cikti-1108096828.html
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melih meriç, gaziantep, yeni parti, bıçaklı saldırı
melih meriç, gaziantep, yeni parti, bıçaklı saldırı
Yeni Parti Milletvekili Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin 5 kişi adliyede sevk edildi: 'Yaşadığına çok sevindim'
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı.
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi. Şüpheli S.A.K.'nin adliye girişinde "Çok tahrik etti bilerek yapmadım ama yaşadığına da çok seviniyorum" sözleri dikkat çekti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan, aralarında zanlı S.A.K'nin de bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Yaşadığına çok seviniyorum
Şüpheli S.A.K, adliye girişinde gazetecilere, "Çok tahrik etti bilerek yapmadım ama yaşadığına da çok seviniyorum, pişmanım." dedi.