https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/yeni-parti-milletvekili-melih-mericin-bicaklanmasiyla-ilgili-yeni-ayrintilar-ortaya-cikti-1108096828.html

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasıyla ilgili 'adaylık' iddiası: Korumasına izin vermiş

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasıyla ilgili 'adaylık' iddiası: Korumasına izin vermiş

Sputnik Türkiye

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasıyla ilgili yeni detayları paylaştı. Meriç'in sağlık durumu hakkında da bilgi... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T12:11+0300

2026-08-19T12:11+0300

2026-08-19T12:17+0300

türki̇ye

melih meriç

kemal çeber

yeni parti

gaziantep

bıçaklı saldırı

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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan ve uyutulan milletvekilinin uygun olması halinde doktorlar tarafından uyandırılması bekleniyor. Saldırıyla ilgili detayları paylaşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Bir partinin ilçe başkanı, sayın vekilimiz de o partinin milletvekili. Sonra sayın vekilimiz partisinden ayrıldıktan sonra bu şahıs da istifa ediyor ve yeniden yeni partisinde ilçe başkanı olmak istiyor ama sanıyorum ilçe başkanlığı uygun görülmüyor. Bunun üzerine karşılıklı bir tartışmalar oluyor ve onun sonucunda da dünkü olay gerçekleşiyor" dedi. Çeber, Meriç'in olaydan kısa bir süre önce şoförüne ve korumasına izin verdiğini​​​​​​​, mahalle ziyaretlerine tek başına devam ettiği esnada saldırının yaşandığını dile getirdi.Tedavisi yoğun bakımda sürüyorVali Çeber, dün bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığını ve genel durumunun iyi olduğunu söyledi. Uygun olması halinde Meriç'in doktorlar tarafından uyandırılacağını dile getiren Çeber, şöyle konuştu:"Ameliyattan sonra bizi ve hekimlerimizi tereddüte düşürecek herhangi bir gelişme de olmadı. Süreç iyi gidiyor, inşallah çok kısa zamanda toparlayacak. Zaten ameliyatını da alanında uzmanlaşmış cerrahlarımız yaptı. Dolayısıyla Gaziantep olarak sağlık anlamında gerçekten çok iyi durumdayız. Hem hekimlerimiz, hem şehir hastanemiz, hem cihazlarımız gerçekten hepsi en ileri düzeyde. Onun da rahatlığını yaşadık. Aile de bugün daha moralli. İnşallah sayın vekilimiz de çok kısa bir sürede tekrar sağlıkla aramıza dönecek."Saldırının detaylarını paylaştıÇeber, şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğünün koordineli çalışması sonunda teslim olduğunu belirtti.Şüphelinin emniyette ifade verdiğini dile getiren Çeber, şunları kaydetti:"Emniyetimiz, araçtan indiği alanda o kadar yoğun bir baskı uyguladı ki... Zanlı yakalandı. Tabii teknik olarak detayları var ama tamamen yakalanacağından emin olduktan sonra zanlı geldi ve teslim oldu. Olayı anlattı ve ifadesini de verdi. Bir partinin ilçe başkanı, sayın vekilimiz de o partinin milletvekili. Sonra sayın vekilimiz partisinden ayrıldıktan sonra bu şahıs da istifa ediyor ve yeniden yeni partisinde ilçe başkanı olmak istiyor ama sanıyorum ilçe başkanlığı uygun görülmüyor. Bunun üzerine karşılıklı bir tartışmalar oluyor ve onun sonucunda da dünkü olay gerçekleşiyor."Bundan sonraki adli süreci savcıların ve adli mekanizmanın değerlendireceğini belirten Çeber, "Şahıs dün itibariyle olayın gerçekleştiği ana kadar evinde olduğunu, alkol aldığını ve daha sonra sayın vekilin oraya geldiği anda da evden olayda kullanılan bıçağı alarak indiğini ifade etti." dedi.Korumasına izin verdiği ortaya çıktıÇeber, Meriç'in olaydan kısa bir süre önce şoförüne ve korumasına izin verdiğini​​​​​​​, mahalle ziyaretlerine tek başına devam ettiği esnada saldırının yaşandığını dile getirdi.Ne olmuştu?Dün akşam saatlerinde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç, merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli S.A.K. ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-parti-milletvekili-melih-meric-bicakli-saldiriya-ugradi-1108086035.html

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melih meriç, kemal çeber, yeni parti, gaziantep, bıçaklı saldırı