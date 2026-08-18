https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-parti-milletvekili-melih-meric-bicakli-saldiriya-ugradi-1108086035.html
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T19:36+0300
2026-08-18T19:36+0300
2026-08-18T19:51+0300
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melih meriç
yeni parti
saldırı
saldırı girişimi
bıçaklı saldırı
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandığını açıkladı.Çeber, yaptığı açıklamada Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını bildirdi.Milletvekili Melih Meriç ameliyata alındıGaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi.Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişinin ise önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. olduğu belirtildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/gaziantepte-engelli-kiza-cinsel-saldiri-5-zanli-tutuklandi-1108021982.html
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melih meriç, yeni parti, saldırı, saldırı girişimi, bıçaklı saldırı
melih meriç, yeni parti, saldırı, saldırı girişimi, bıçaklı saldırı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı
19:36 18.08.2026 (güncellendi: 19:51 18.08.2026)
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandığını açıkladı.
Çeber, yaptığı açıklamada Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını bildirdi.
Milletvekili Melih Meriç ameliyata alındı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi.
Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişinin ise önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. olduğu belirtildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.