https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-parti-milletvekili-melih-meric-bicakli-saldiriya-ugradi-1108086035.html

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı

Sputnik Türkiye

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T19:36+0300

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türki̇ye

melih meriç

yeni parti

saldırı

saldırı girişimi

bıçaklı saldırı

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandığını açıkladı.Çeber, yaptığı açıklamada Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını bildirdi.Milletvekili Melih Meriç ameliyata alındıGaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi.Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişinin ise önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. olduğu belirtildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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melih meriç, yeni parti, saldırı, saldırı girişimi, bıçaklı saldırı