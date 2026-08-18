Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-parti-milletvekili-melih-meric-bicakli-saldiriya-ugradi-1108086035.html
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T19:36+0300
2026-08-18T19:51+0300
türki̇ye
melih meriç
yeni parti
saldırı
saldırı girişimi
bıçaklı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/12/1108085880_0:0:596:335_1920x0_80_0_0_c13f24944917b4e83a45c2b6b8a949c3.jpg
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandığını açıkladı.Çeber, yaptığı açıklamada Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını bildirdi.Milletvekili Melih Meriç ameliyata alındıGaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi.Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişinin ise önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. olduğu belirtildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/gaziantepte-engelli-kiza-cinsel-saldiri-5-zanli-tutuklandi-1108021982.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/12/1108085880_75:0:522:335_1920x0_80_0_0_980379983b71dc84a805220d616f4593.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
melih meriç, yeni parti, saldırı, saldırı girişimi, bıçaklı saldırı
melih meriç, yeni parti, saldırı, saldırı girişimi, bıçaklı saldırı

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı

19:36 18.08.2026 (güncellendi: 19:51 18.08.2026)
© Fotoğraf : CHPMelih Meriç
Melih Meriç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© Fotoğraf : CHP
Abone ol
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandığını açıkladı.
Çeber, yaptığı açıklamada Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını bildirdi.

Milletvekili Melih Meriç ameliyata alındı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi.
Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişinin ise önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. olduğu belirtildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Uyuşturucu tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
TÜRKİYE
Gaziantep'te engelli kıza cinsel saldırı: 5 zanlı tutuklandı
15 Ağustos, 00:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала