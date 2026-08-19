https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/eski-bakan-arif-ahmet-denizolgunun-mezari-acildi-feth-i-kabir-islemi-tamamlandi---1108097495.html

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı: Feth-i Kabir işlemi tamamlandı

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı: Feth-i Kabir işlemi tamamlandı

Sputnik Türkiye

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında eski bakanın mezarı açıldı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T12:28+0300

2026-08-19T12:28+0300

2026-08-19T12:28+0300

türki̇ye

arif ahmet denizolgun

adalet bakanlığı

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

şüpheli ölüm

fethi kabir işlemi

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle başlatılan feth-i kabir (mezar açma) işlemi tamamlandı. Denizolgun'un kesin ölüm nedeninin tespiti için adli inceleme süreci de başlatıldı. Şüpheli ölümüyle ilgili inceleme yapılacakDenizolgun’un kabri açılarak ölüm nedeninin kesin tespiti için adli inceleme süreci başlatıldı. Yıllardır kamuoyunda tartışılan "Ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti, yoksa dış bir müdahale mi var?" sorusu, elde edilecek bilimsel ve adli bulgular ışığında nihai yanıtını bulacak. Kritik iddialara yanıt aranacakBakanlık kaynakları soruşturmayı derinleştiren kritik iddiaları ise şöyle sıraladı: Ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesindeki şüpheli gecikmeCeset üzerinde bulunduğu ileri sürülen dikkat çekici bulgularDönemin Adli Tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığına yönelik iddialar. Adalet Bakanlığı yakından takip ediyorSüreci, faili meçhul ve şüpheli ölüm dosyalarının yeniden incelenmesinde başsavcılıklarla koordinasyon görevi yürüten Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da yakından takip ediyor. Kısa süre önce Denizolgun ailesinin de söz konusu Daire Başkanlığına resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi. Feth-i kabir işlemi sonrası elde edilen bulgular, Adli Tıp Kurumunca titizlikle incelenerek yıllardır süregelen şüphelerin tamamen aydınlatılması hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bakirkoy-cumhuriyet-bassavciligi-talep-etti-arif-ahmet-denizolgunun-mezari-acilacak-olum-nedeni-1108082377.html

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arif ahmet denizolgun, adalet bakanlığı, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, şüpheli ölüm, fethi kabir işlemi