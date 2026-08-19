https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/eski-bakan-arif-ahmet-denizolgunun-mezari-acildi-feth-i-kabir-islemi-tamamlandi---1108097495.html
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı: Feth-i Kabir işlemi tamamlandı
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı: Feth-i Kabir işlemi tamamlandı
Sputnik Türkiye
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında eski bakanın mezarı açıldı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T12:28+0300
2026-08-19T12:28+0300
2026-08-19T12:28+0300
türki̇ye
arif ahmet denizolgun
adalet bakanlığı
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
şüpheli ölüm
fethi kabir işlemi
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle başlatılan feth-i kabir (mezar açma) işlemi tamamlandı. Denizolgun'un kesin ölüm nedeninin tespiti için adli inceleme süreci de başlatıldı. Şüpheli ölümüyle ilgili inceleme yapılacakDenizolgun’un kabri açılarak ölüm nedeninin kesin tespiti için adli inceleme süreci başlatıldı. Yıllardır kamuoyunda tartışılan "Ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti, yoksa dış bir müdahale mi var?" sorusu, elde edilecek bilimsel ve adli bulgular ışığında nihai yanıtını bulacak. Kritik iddialara yanıt aranacakBakanlık kaynakları soruşturmayı derinleştiren kritik iddiaları ise şöyle sıraladı: Ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesindeki şüpheli gecikmeCeset üzerinde bulunduğu ileri sürülen dikkat çekici bulgularDönemin Adli Tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığına yönelik iddialar. Adalet Bakanlığı yakından takip ediyorSüreci, faili meçhul ve şüpheli ölüm dosyalarının yeniden incelenmesinde başsavcılıklarla koordinasyon görevi yürüten Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da yakından takip ediyor. Kısa süre önce Denizolgun ailesinin de söz konusu Daire Başkanlığına resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi. Feth-i kabir işlemi sonrası elde edilen bulgular, Adli Tıp Kurumunca titizlikle incelenerek yıllardır süregelen şüphelerin tamamen aydınlatılması hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bakirkoy-cumhuriyet-bassavciligi-talep-etti-arif-ahmet-denizolgunun-mezari-acilacak-olum-nedeni-1108082377.html
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arif ahmet denizolgun, adalet bakanlığı, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, şüpheli ölüm, fethi kabir işlemi
arif ahmet denizolgun, adalet bakanlığı, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, şüpheli ölüm, fethi kabir işlemi
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı: Feth-i Kabir işlemi tamamlandı
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında eski bakanın mezarı açıldı.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle başlatılan feth-i kabir (mezar açma) işlemi tamamlandı. Denizolgun'un kesin ölüm nedeninin tespiti için adli inceleme süreci de başlatıldı.
Şüpheli ölümüyle ilgili inceleme yapılacak
Denizolgun’un kabri açılarak ölüm nedeninin kesin tespiti için adli inceleme süreci başlatıldı. Yıllardır kamuoyunda tartışılan "Ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti, yoksa dış bir müdahale mi var?" sorusu, elde edilecek bilimsel ve adli bulgular ışığında nihai yanıtını bulacak.
Kritik iddialara yanıt aranacak
Bakanlık kaynakları soruşturmayı derinleştiren kritik iddiaları ise şöyle sıraladı:
Ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesindeki şüpheli gecikme
Ceset üzerinde bulunduğu ileri sürülen dikkat çekici bulgular
Dönemin Adli Tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığına yönelik iddialar.
Adalet Bakanlığı yakından takip ediyor
Süreci, faili meçhul ve şüpheli ölüm dosyalarının yeniden incelenmesinde başsavcılıklarla koordinasyon görevi yürüten Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da yakından takip ediyor. Kısa süre önce Denizolgun ailesinin de söz konusu Daire Başkanlığına resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi. Feth-i kabir işlemi sonrası elde edilen bulgular, Adli Tıp Kurumunca titizlikle incelenerek yıllardır süregelen şüphelerin tamamen aydınlatılması hedefleniyor.