Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/eski-bakan-arif-ahmet-denizolgunun-mezari-acildi-feth-i-kabir-islemi-tamamlandi---1108097495.html
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı: Feth-i Kabir işlemi tamamlandı
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı: Feth-i Kabir işlemi tamamlandı
Sputnik Türkiye
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında eski bakanın mezarı açıldı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T12:28+0300
2026-08-19T12:28+0300
türki̇ye
arif ahmet denizolgun
adalet bakanlığı
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
şüpheli ölüm
fethi kabir işlemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102476/78/1024767893_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_de85014072f0a7a117fed1410e0b215b.jpg
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle başlatılan feth-i kabir (mezar açma) işlemi tamamlandı. Denizolgun'un kesin ölüm nedeninin tespiti için adli inceleme süreci de başlatıldı. Şüpheli ölümüyle ilgili inceleme yapılacakDenizolgun’un kabri açılarak ölüm nedeninin kesin tespiti için adli inceleme süreci başlatıldı. Yıllardır kamuoyunda tartışılan "Ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti, yoksa dış bir müdahale mi var?" sorusu, elde edilecek bilimsel ve adli bulgular ışığında nihai yanıtını bulacak. Kritik iddialara yanıt aranacakBakanlık kaynakları soruşturmayı derinleştiren kritik iddiaları ise şöyle sıraladı: Ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesindeki şüpheli gecikmeCeset üzerinde bulunduğu ileri sürülen dikkat çekici bulgularDönemin Adli Tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığına yönelik iddialar. Adalet Bakanlığı yakından takip ediyorSüreci, faili meçhul ve şüpheli ölüm dosyalarının yeniden incelenmesinde başsavcılıklarla koordinasyon görevi yürüten Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da yakından takip ediyor. Kısa süre önce Denizolgun ailesinin de söz konusu Daire Başkanlığına resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi. Feth-i kabir işlemi sonrası elde edilen bulgular, Adli Tıp Kurumunca titizlikle incelenerek yıllardır süregelen şüphelerin tamamen aydınlatılması hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bakirkoy-cumhuriyet-bassavciligi-talep-etti-arif-ahmet-denizolgunun-mezari-acilacak-olum-nedeni-1108082377.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102476/78/1024767893_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_5625a08f0899ae6a05188c46d44a9cf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arif ahmet denizolgun, adalet bakanlığı, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, şüpheli ölüm, fethi kabir işlemi
arif ahmet denizolgun, adalet bakanlığı, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, şüpheli ölüm, fethi kabir işlemi

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı: Feth-i Kabir işlemi tamamlandı

12:28 19.08.2026
© AA / Arşivsüleymancılar, Arif Ahmet Denizolgun
süleymancılar, Arif Ahmet Denizolgun - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© AA / Arşiv
Abone ol
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında eski bakanın mezarı açıldı.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle başlatılan feth-i kabir (mezar açma) işlemi tamamlandı. Denizolgun'un kesin ölüm nedeninin tespiti için adli inceleme süreci de başlatıldı.

Şüpheli ölümüyle ilgili inceleme yapılacak

Denizolgun’un kabri açılarak ölüm nedeninin kesin tespiti için adli inceleme süreci başlatıldı. Yıllardır kamuoyunda tartışılan "Ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti, yoksa dış bir müdahale mi var?" sorusu, elde edilecek bilimsel ve adli bulgular ışığında nihai yanıtını bulacak.

Kritik iddialara yanıt aranacak

Bakanlık kaynakları soruşturmayı derinleştiren kritik iddiaları ise şöyle sıraladı:
Ölüm olayının resmi makamlara bildirilmesindeki şüpheli gecikme
Ceset üzerinde bulunduğu ileri sürülen dikkat çekici bulgular
Dönemin Adli Tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığına yönelik iddialar.

Adalet Bakanlığı yakından takip ediyor

Süreci, faili meçhul ve şüpheli ölüm dosyalarının yeniden incelenmesinde başsavcılıklarla koordinasyon görevi yürüten Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da yakından takip ediyor. Kısa süre önce Denizolgun ailesinin de söz konusu Daire Başkanlığına resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi. Feth-i kabir işlemi sonrası elde edilen bulgular, Adli Tıp Kurumunca titizlikle incelenerek yıllardır süregelen şüphelerin tamamen aydınlatılması hedefleniyor.
Denizolgun - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
TÜRKİYE
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talep etti, Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak: Ölüm nedeni araştırılacak
Dün, 16:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала