https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/lubnanli-uzman-gizli-sevkiyatlar-hurmuz-bogazindan-kaynakli-petrol-acigini-telafi-edemez-1108103979.html

Lübnanlı uzman: Gizli sevkiyatlar, Hürmüz Boğazı’ndan kaynaklı petrol açığını telafi edemez

Lübnanlı uzman: Gizli sevkiyatlar, Hürmüz Boğazı’ndan kaynaklı petrol açığını telafi edemez

Sputnik Türkiye

Lübnanlı petrol endüstrisi uzmanı Yaghi, ‘Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan gizli petrol sevkiyatlarının aslında kaçakçılık olduğunu ve petrol sevkiyatlarının... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T17:39+0300

2026-08-19T17:39+0300

2026-08-19T17:39+0300

görüş

ortadoğu

hürmüz boğazı

birleşik arap emirlikleri (bae)

kuveyt

i̇ran

irak

sputnik

yorum

değerlendirme

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Lübnanlı petrol endüstrisi uzmanı Rabih Yaghi, Sputnik’e demecinde Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan gizli petrol sevkiyatlarının aslında kaçakçılık olduğunu ve Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Irak dahil olmak üzere çeşitli Körfez ülkelerindeki petrol tesislerinde yüklenen 'gölge tankerler' kullanılarak gerçekleştirildiğini’ belirtti.Yaghi, "Bu tankerler 500 bin ila 600 bin varil petrol taşıyor, Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor ve ardından Aden Körfezi'nde 1.5-2 milyon varil kapasiteli daha büyük tankerlere aktarılıyor" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Şu anda yasadışı sevkiyatlarla günde sadece 3-4 milyon varil petrol sağlanabildiğine ve bunun küresel piyasayı önemli ölçüde etkilemediğine dikkat çeken Yaghi, "Petrol karaborsa fiyatlarından satılıyor. Bu petrol yükleme aşamasında daha ucuz olabilse de, fiyatına Hürmüz Boğazı'ndan geçiş maliyeti ve risk primi ekleniyor" diye konuştu.Lübnanlı uzman, şu anda petrol vadeli işlem fiyatının varil başına 88-95 dolar aralığında seyrettiğini ve bu durumun bölgedeki mevcut çatışmadan önceki fiyat seviyesine kıyasla Avrupa ve Asya'daki ithalatçı ülkeler için ciddi sorunlar yarattığını dile getirdi.Yaghi, "Hürmüz Boğazı etrafındaki durum ve devam eden ihtilafın yol açtığı kıtlık, küresel petrol tüketimindeki düşüşle kısmen hafifliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde artan fiyatlar nedeniyle tüketim günlük 105 milyon varilden yaklaşık 90-95 milyon varile düştü" ifadelerini kullandı.

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hürmüz boğazı

birleşik arap emirlikleri (bae)

kuveyt

i̇ran

irak

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ortadoğu, hürmüz boğazı, birleşik arap emirlikleri (bae), kuveyt, i̇ran, irak, sputnik, yorum, değerlendirme