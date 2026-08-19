https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/lubnanli-uzman-gizli-sevkiyatlar-hurmuz-bogazindan-kaynakli-petrol-acigini-telafi-edemez-1108103979.html
Lübnanlı uzman: Gizli sevkiyatlar, Hürmüz Boğazı’ndan kaynaklı petrol açığını telafi edemez
Lübnanlı uzman: Gizli sevkiyatlar, Hürmüz Boğazı’ndan kaynaklı petrol açığını telafi edemez
Sputnik Türkiye
Lübnanlı petrol endüstrisi uzmanı Yaghi, ‘Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan gizli petrol sevkiyatlarının aslında kaçakçılık olduğunu ve petrol sevkiyatlarının... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T17:39+0300
2026-08-19T17:39+0300
2026-08-19T17:39+0300
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Lübnanlı petrol endüstrisi uzmanı Rabih Yaghi, Sputnik’e demecinde Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan gizli petrol sevkiyatlarının aslında kaçakçılık olduğunu ve Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Irak dahil olmak üzere çeşitli Körfez ülkelerindeki petrol tesislerinde yüklenen 'gölge tankerler' kullanılarak gerçekleştirildiğini’ belirtti.Yaghi, "Bu tankerler 500 bin ila 600 bin varil petrol taşıyor, Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor ve ardından Aden Körfezi'nde 1.5-2 milyon varil kapasiteli daha büyük tankerlere aktarılıyor" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Şu anda yasadışı sevkiyatlarla günde sadece 3-4 milyon varil petrol sağlanabildiğine ve bunun küresel piyasayı önemli ölçüde etkilemediğine dikkat çeken Yaghi, "Petrol karaborsa fiyatlarından satılıyor. Bu petrol yükleme aşamasında daha ucuz olabilse de, fiyatına Hürmüz Boğazı'ndan geçiş maliyeti ve risk primi ekleniyor" diye konuştu.Lübnanlı uzman, şu anda petrol vadeli işlem fiyatının varil başına 88-95 dolar aralığında seyrettiğini ve bu durumun bölgedeki mevcut çatışmadan önceki fiyat seviyesine kıyasla Avrupa ve Asya'daki ithalatçı ülkeler için ciddi sorunlar yarattığını dile getirdi.Yaghi, "Hürmüz Boğazı etrafındaki durum ve devam eden ihtilafın yol açtığı kıtlık, küresel petrol tüketimindeki düşüşle kısmen hafifliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde artan fiyatlar nedeniyle tüketim günlük 105 milyon varilden yaklaşık 90-95 milyon varile düştü" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/trumptan-hurmuz-bogazi-paylasimi-yeni-abd-topragi-1108080831.html
hürmüz boğazı
birleşik arap emirlikleri (bae)
kuveyt
i̇ran
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ortadoğu, hürmüz boğazı, birleşik arap emirlikleri (bae), kuveyt, i̇ran, irak, sputnik, yorum, değerlendirme
ortadoğu, hürmüz boğazı, birleşik arap emirlikleri (bae), kuveyt, i̇ran, irak, sputnik, yorum, değerlendirme
Lübnanlı uzman: Gizli sevkiyatlar, Hürmüz Boğazı’ndan kaynaklı petrol açığını telafi edemez
Lübnanlı petrol endüstrisi uzmanı Yaghi, ‘Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan gizli petrol sevkiyatlarının aslında kaçakçılık olduğunu ve petrol sevkiyatlarının durmasından bu yana ortaya çıkan açığı hiçbir şekilde telafi edemediğini' vurguladı.
Lübnanlı petrol endüstrisi uzmanı Rabih Yaghi, Sputnik’e demecinde Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan gizli petrol sevkiyatlarının aslında kaçakçılık olduğunu ve Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Irak dahil olmak üzere çeşitli Körfez ülkelerindeki petrol tesislerinde yüklenen 'gölge tankerler' kullanılarak gerçekleştirildiğini’ belirtti.
Yaghi, "Bu tankerler 500 bin ila 600 bin varil petrol taşıyor, Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor ve ardından Aden Körfezi'nde 1.5-2 milyon varil kapasiteli daha büyük tankerlere aktarılıyor" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu tür operasyonlar, Hürmüz Boğazı üzerinden daha önce günde yaklaşık 15 milyon varil olan normal petrol sevkiyatlarının durmasından bu yana ortaya çıkan açığı hiçbir şekilde telafi edemez.
Şu anda yasadışı sevkiyatlarla günde sadece 3-4 milyon varil petrol sağlanabildiğine ve bunun küresel piyasayı önemli ölçüde etkilemediğine dikkat çeken Yaghi, "Petrol karaborsa fiyatlarından satılıyor. Bu petrol yükleme aşamasında daha ucuz olabilse de, fiyatına Hürmüz Boğazı'ndan geçiş maliyeti ve risk primi ekleniyor" diye konuştu.
Lübnanlı uzman, şu anda petrol vadeli işlem fiyatının varil başına 88-95 dolar aralığında seyrettiğini ve bu durumun bölgedeki mevcut çatışmadan önceki fiyat seviyesine kıyasla Avrupa ve Asya'daki ithalatçı ülkeler için ciddi sorunlar yarattığını dile getirdi.
Yaghi, "Hürmüz Boğazı etrafındaki durum ve devam eden ihtilafın yol açtığı kıtlık, küresel petrol tüketimindeki düşüşle kısmen hafifliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde artan fiyatlar nedeniyle tüketim günlük 105 milyon varilden yaklaşık 90-95 milyon varile düştü" ifadelerini kullandı.