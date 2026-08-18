https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/trumptan-hurmuz-bogazi-paylasimi-yeni-abd-topragi-1108080831.html
Trump'tan Hürmüz Boğazı paylaşımı: 'Yeni ABD toprağı'
Trump'tan Hürmüz Boğazı paylaşımı: 'Yeni ABD toprağı'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Hürmüz Boğazı'nı 'yeni ABD toprağı' olarak nitelendiren bir görsel paylaştı. Görselde İran ile Umman... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T14:55+0300
2026-08-18T14:55+0300
2026-08-18T14:55+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
hürmüz boğazı
i̇ran
umman
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı "yeni ABD toprağı" olarak nitelendiren bir görseli Truth Social hesabından paylaştı.Trump'ın paylaşımında, İran ile Umman arasında bulunan Hürmüz Boğazı'nın haritasının yer aldığı bir grafik kullanıldı.Görselde boğaz daire içine alınırken, haritanın üzerinde "NEW U.S. Territory" (Yeni ABD toprağı) ifadesinin bulunduğu bir başlık yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/iran-disisleri-bakani-arakci-mutabakatin-uygulanmasinin-onundeki-en-buyuk-engel-israil-1108071328.html
hürmüz boğazı
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donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, umman
donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, umman
Trump'tan Hürmüz Boğazı paylaşımı: 'Yeni ABD toprağı'
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Hürmüz Boğazı'nı 'yeni ABD toprağı' olarak nitelendiren bir görsel paylaştı. Görselde İran ile Umman arasındaki su yolu işaretlendi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı "yeni ABD toprağı" olarak nitelendiren bir görseli Truth Social hesabından paylaştı.
Trump'ın paylaşımında, İran ile Umman arasında bulunan Hürmüz Boğazı'nın haritasının yer aldığı bir grafik kullanıldı.
Görselde boğaz daire içine alınırken, haritanın üzerinde "NEW U.S. Territory" (Yeni ABD toprağı) ifadesinin bulunduğu bir başlık yer aldı.