Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/trumptan-hurmuz-bogazi-paylasimi-yeni-abd-topragi-1108080831.html
Trump'tan Hürmüz Boğazı paylaşımı: 'Yeni ABD toprağı'
Trump'tan Hürmüz Boğazı paylaşımı: 'Yeni ABD toprağı'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Hürmüz Boğazı'nı 'yeni ABD toprağı' olarak nitelendiren bir görsel paylaştı. Görselde İran ile Umman... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T14:55+0300
2026-08-18T14:55+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
hürmüz boğazı
i̇ran
umman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107513212_0:138:2621:1612_1920x0_80_0_0_e6d21c62552d09706adce72dca04ab41.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı "yeni ABD toprağı" olarak nitelendiren bir görseli Truth Social hesabından paylaştı.Trump'ın paylaşımında, İran ile Umman arasında bulunan Hürmüz Boğazı'nın haritasının yer aldığı bir grafik kullanıldı.Görselde boğaz daire içine alınırken, haritanın üzerinde "NEW U.S. Territory" (Yeni ABD toprağı) ifadesinin bulunduğu bir başlık yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/iran-disisleri-bakani-arakci-mutabakatin-uygulanmasinin-onundeki-en-buyuk-engel-israil-1108071328.html
hürmüz boğazı
i̇ran
umman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107513212_144:0:2475:1748_1920x0_80_0_0_57cb7c86519fed34f347ee5bc8d19090.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, umman
donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, umman

Trump'tan Hürmüz Boğazı paylaşımı: 'Yeni ABD toprağı'

14:55 18.08.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinTrump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga
Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Hürmüz Boğazı'nı 'yeni ABD toprağı' olarak nitelendiren bir görsel paylaştı. Görselde İran ile Umman arasındaki su yolu işaretlendi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı "yeni ABD toprağı" olarak nitelendiren bir görseli Truth Social hesabından paylaştı.
Trump'ın paylaşımında, İran ile Umman arasında bulunan Hürmüz Boğazı'nın haritasının yer aldığı bir grafik kullanıldı.
© Fotoğraf / Donald Trump Truth Social PaylaşımıTrump'tan Hürmüz Boğazı paylaşımı: 'Yeni ABD toprağı'
Trump'tan Hürmüz Boğazı paylaşımı: 'Yeni ABD toprağı' - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
Trump'tan Hürmüz Boğazı paylaşımı: 'Yeni ABD toprağı'
© Fotoğraf / Donald Trump Truth Social Paylaşımı
Görselde boğaz daire içine alınırken, haritanın üzerinde "NEW U.S. Territory" (Yeni ABD toprağı) ifadesinin bulunduğu bir başlık yer aldı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Mutabakatın uygulanmasının önündeki en büyük engel İsrail
10:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала