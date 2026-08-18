https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/trumptan-hurmuz-bogazi-paylasimi-yeni-abd-topragi-1108080831.html

Trump'tan Hürmüz Boğazı paylaşımı: 'Yeni ABD toprağı'

Trump'tan Hürmüz Boğazı paylaşımı: 'Yeni ABD toprağı'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Hürmüz Boğazı'nı 'yeni ABD toprağı' olarak nitelendiren bir görsel paylaştı. Görselde İran ile Umman... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T14:55+0300

2026-08-18T14:55+0300

2026-08-18T14:55+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

hürmüz boğazı

i̇ran

umman

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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı "yeni ABD toprağı" olarak nitelendiren bir görseli Truth Social hesabından paylaştı.Trump'ın paylaşımında, İran ile Umman arasında bulunan Hürmüz Boğazı'nın haritasının yer aldığı bir grafik kullanıldı.Görselde boğaz daire içine alınırken, haritanın üzerinde "NEW U.S. Territory" (Yeni ABD toprağı) ifadesinin bulunduğu bir başlık yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/iran-disisleri-bakani-arakci-mutabakatin-uygulanmasinin-onundeki-en-buyuk-engel-israil-1108071328.html

hürmüz boğazı

i̇ran

umman

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donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, umman