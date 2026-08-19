https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/furkan-vakfi-baskani-alparslan-kuytul-ve-esi-gozaltina-alindi-evinde-arama-yapiliyor-1108090912.html

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor

Sputnik Türkiye

Adana'da Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi, sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Seyhan ilçesindeki ikamette... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T06:56+0300

2026-08-19T06:56+0300

2026-08-19T06:58+0300

türki̇ye

adana emniyet müdürlüğü

alparslan kuytul

çevik kuvvet

haberler

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Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un ikametine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi polis ekiplerince gözaltına alındı.Gözaltı kararının ardından şüphelilerin emniyete götürülmesi için işlemler başlatılırken, olay yerine çok sayıda ekip takviye edildi.Özel harekat ve çevik kuvvet sevk edildi: Evde arama sürüyorOperasyonun gerçekleştiği Adana’nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. Kuytul’un evinin bulunduğu sokak ve çevresinde, çevik kuvvet ile özel harekat polisleri koordineli şekilde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, ekiplerin söz konusu ikametteki arama çalışmaları detaylı bir şekilde sürdürülüyor. Soruşturmanın içeriği ve gelişmelere ilişkin emniyet birimlerinden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

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