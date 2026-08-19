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Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor
Sputnik Türkiye
Adana'da Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi, sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Seyhan ilçesindeki ikamette... 19.08.2026, Sputnik Türkiye
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Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un ikametine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi polis ekiplerince gözaltına alındı.Gözaltı kararının ardından şüphelilerin emniyete götürülmesi için işlemler başlatılırken, olay yerine çok sayıda ekip takviye edildi.Özel harekat ve çevik kuvvet sevk edildi: Evde arama sürüyorOperasyonun gerçekleştiği Adana’nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. Kuytul’un evinin bulunduğu sokak ve çevresinde, çevik kuvvet ile özel harekat polisleri koordineli şekilde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, ekiplerin söz konusu ikametteki arama çalışmaları detaylı bir şekilde sürdürülüyor. Soruşturmanın içeriği ve gelişmelere ilişkin emniyet birimlerinden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.
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adana emniyet müdürlüğü, alparslan kuytul, çevik kuvvet, haberler
adana emniyet müdürlüğü, alparslan kuytul, çevik kuvvet, haberler

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor

06:56 19.08.2026 (güncellendi: 06:58 19.08.2026)
© Fotoğraf : DHAAlparslan Kuytul
Alparslan Kuytul - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© Fotoğraf : DHA
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Adana'da Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi, sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Seyhan ilçesindeki ikamette özel harekat destekli arama devam ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un ikametine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Gözaltı kararının ardından şüphelilerin emniyete götürülmesi için işlemler başlatılırken, olay yerine çok sayıda ekip takviye edildi.

Özel harekat ve çevik kuvvet sevk edildi: Evde arama sürüyor

Operasyonun gerçekleştiği Adana’nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. Kuytul’un evinin bulunduğu sokak ve çevresinde, çevik kuvvet ile özel harekat polisleri koordineli şekilde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, ekiplerin söz konusu ikametteki arama çalışmaları detaylı bir şekilde sürdürülüyor. Soruşturmanın içeriği ve gelişmelere ilişkin emniyet birimlerinden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.
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YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı
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