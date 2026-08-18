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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-parti-milletvekili-cemal-enginyurtun-oglu-alpturk-enginyurt-gozaltina-alindi-1108088919.html
YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı
YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, 'halk sağlığını bozma' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla gözaltına alındı... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
yeni parti
gözaltı
gözaltı kararı
gözaltı süresi
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YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı.Alptürk Enginyurt'un, 'halk sağlığını bozma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamaları kapsamında savcılıkta ifade verdiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-parti-milletvekili-cemal-enginyurtun-oglu-ifadeye-cagirildi-1108082269.html
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yeni parti, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, cemal enginyurt
yeni parti, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, cemal enginyurt

YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı

23:47 18.08.2026 (güncellendi: 00:02 19.08.2026)
© Fotoğraf : YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medyaYENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt
YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© Fotoğraf : YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya
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YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, 'halk sağlığını bozma' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelinin savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı.
Alptürk Enginyurt'un, 'halk sağlığını bozma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamaları kapsamında savcılıkta ifade verdiği öğrenildi.
Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
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Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu ifadeye çağırıldı
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