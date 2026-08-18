https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-parti-milletvekili-cemal-enginyurtun-oglu-alpturk-enginyurt-gozaltina-alindi-1108088919.html
YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı
YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, 'halk sağlığını bozma' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla gözaltına alındı... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T23:47+0300
2026-08-18T23:47+0300
2026-08-19T00:02+0300
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cemal enginyurt
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YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı.Alptürk Enginyurt'un, 'halk sağlığını bozma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamaları kapsamında savcılıkta ifade verdiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/yeni-parti-milletvekili-cemal-enginyurtun-oglu-ifadeye-cagirildi-1108082269.html
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yeni parti, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı süresi, cemal enginyurt
YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı
23:47 18.08.2026 (güncellendi: 00:02 19.08.2026)
YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, 'halk sağlığını bozma' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelinin savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı.
Alptürk Enginyurt'un, 'halk sağlığını bozma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamaları kapsamında savcılıkta ifade verdiği öğrenildi.