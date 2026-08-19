https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/bakan-memisoglu-sezaryen-oranlarinda-yuzde-628den-yuzde-585e-kadar-dusus-sagladik-1108103356.html
Bakan Memişoğlu: Sezaryen oranlarında yüzde 62.8'den yüzde 58.5'e kadar düşüş sağladık
Bakan Memişoğlu: Sezaryen oranlarında yüzde 62.8'den yüzde 58.5'e kadar düşüş sağladık
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, normal doğumu teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen çalışmalar sayesinde sezaryen oranlarında düşüş sağlandığını açıkladı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Sağlık Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.Bakan Memişoğlu, "Hastanelerimizin yüzde 80'ini yenileyerek veya yeniden inşa ederek 25 yılda toplam yatak kapasitemizi hamdolsun 271 binin üzerine çıkardık. Bir günde 3 milyondan fazla hastaya hizmet veren 1.5 milyonluk devasa bir sağlık ordusu haline geldik. Yurdumuzun dört bir yanında 36 bin yatak kapasitesine sahip 144 devlet hastanemizin yapım süreçleri devam etmektedir. Ülke genelinde 1250'den fazla yeni birinci basamak sağlık merkezi inşa ediyoruz" dedi.Sezaryen oranları hakkında konuşan Bakan Memişoğlu, "Hamdolsun, toplam sezaryen oranlarında yüzde 62.8'den yüzde 58.5'e kadar düşüş sağladık. Primer sezaryen oranında ise yüzde 15 düşüş sağladık. Uzun yıllar sonra sezaryen oranlarının ilk kez düşüş eğilimi göstermesi bizim için son derece umut vericidir. Bu veriler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Biz, hem tıbben zorunlu olmayan sezaryen oranlarını düşürmek hem de her annenin doğum sürecine güvenle, bilgiyle ve destekle hazırlanabildiği sağlıklı bir sistemi kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde görev yapan 62 bin ebeyle çok güçlü bir hizmet ağı oluşturduk" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/bakan-memisoglu-sezaryen-oranlarinda-ilk-kez-dusus-goruldu-1098092082.html
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gaziantep, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep valiliği, hastane, sezaryen, doğum, doğum yardımı, doğum kontrol, erken doğum, doğum oranı
gaziantep, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep valiliği, hastane, sezaryen, doğum, doğum yardımı, doğum kontrol, erken doğum, doğum oranı
Bakan Memişoğlu: Sezaryen oranlarında yüzde 62.8'den yüzde 58.5'e kadar düşüş sağladık
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, normal doğumu teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen çalışmalar sayesinde sezaryen oranlarında düşüş sağlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Sağlık Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Bakan Memişoğlu, "Hastanelerimizin yüzde 80'ini yenileyerek veya yeniden inşa ederek 25 yılda toplam yatak kapasitemizi hamdolsun 271 binin üzerine çıkardık. Bir günde 3 milyondan fazla hastaya hizmet veren 1.5 milyonluk devasa bir sağlık ordusu haline geldik. Yurdumuzun dört bir yanında 36 bin yatak kapasitesine sahip 144 devlet hastanemizin yapım süreçleri devam etmektedir. Ülke genelinde 1250'den fazla yeni birinci basamak sağlık merkezi inşa ediyoruz" dedi.
Sezaryen oranları hakkında konuşan Bakan Memişoğlu, "Hamdolsun, toplam sezaryen oranlarında yüzde 62.8'den yüzde 58.5'e kadar düşüş sağladık. Primer sezaryen oranında ise yüzde 15 düşüş sağladık. Uzun yıllar sonra sezaryen oranlarının ilk kez düşüş eğilimi göstermesi bizim için son derece umut vericidir. Bu veriler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Biz, hem tıbben zorunlu olmayan sezaryen oranlarını düşürmek hem de her annenin doğum sürecine güvenle, bilgiyle ve destekle hazırlanabildiği sağlıklı bir sistemi kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde görev yapan 62 bin ebeyle çok güçlü bir hizmet ağı oluşturduk" açıklamasında bulundu.