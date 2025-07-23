https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/bakan-memisoglu-sezaryen-oranlarinda-ilk-kez-dusus-goruldu-1098092082.html
Bakan Memişoğlu: Sezaryen oranlarında ilk kez düşüş görüldü
Bakan Memişoğlu: Sezaryen oranlarında ilk kez düşüş görüldü
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de sezaryen oranlarının Dünya Sağlık Örgütü sınırlarının üzerinde olduğunu belirterek normal doğumu teşvik edecek... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T17:19+0300
2025-07-23T17:19+0300
2025-07-23T17:19+0300
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sezaryen oranlarında ilk kez düşüş görüldüğünü açıkladı.Bakan Memişoğlu, 'Normal Doğum Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, Türkiye'deki sezaryen oranlarının Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği seviyelerin oldukça üzerinde olduğunu belirterek, bu durumun hem bireysel sağlık hem de toplumsal yapı açısından ciddi riskler barındırdığını söyledi.Sezaryen oranlarında düşüş sağlandığını aktaran Bakan Memişoğlu, toplam sezaryen oranının yüzde 62.8’den yüzde 59.9’a, primer sezaryen oranının ise yüzde 2.7 puan azalarak yüzde 6.8 oranında düştüğünü belirtti. Düşüşün umut verici olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, “İlk kez uzun yıllardır sezaryen oranlarında düşüş eğilimi göstermemiz doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ancak bu bizim için bir son değil, yeni bir başlangıçtır” dedi.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Her Gebeye Ebe' projesini 81 ilde standart hale getirdiklerini belirterek, anne adaylarına sunulan tıbbi hizmetleri daha konforlu bir düzeye taşıdıklarını söyledi. Bu kapsamda anne dostu hastane sayısının 132’den 184’e çıkarıldığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/bakan-memisoglu-saglikta-yeni-donemi-duyurdu-tbmmye-sunuldu-1097284069.html
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kemal memişoğlu, sezaryen, doğum, doğum günü, doğum oranı, doğum kontrol, doğum kontrol hapı, ölü doğum, doğum yapmak, erken doğum
kemal memişoğlu, sezaryen, doğum, doğum günü, doğum oranı, doğum kontrol, doğum kontrol hapı, ölü doğum, doğum yapmak, erken doğum
Bakan Memişoğlu: Sezaryen oranlarında ilk kez düşüş görüldü
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de sezaryen oranlarının Dünya Sağlık Örgütü sınırlarının üzerinde olduğunu belirterek normal doğumu teşvik edecek adımların sürdüğünü açıkladı. Bakan Memişoğlu, 'Doğal Olan Normal Doğum' parolasıyla sezaryen oranlarında ilk kez düşüş sağladıklarını duyurdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sezaryen oranlarında ilk kez düşüş görüldüğünü açıkladı.
Bakan Memişoğlu, 'Normal Doğum Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, Türkiye'deki sezaryen oranlarının Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği seviyelerin oldukça üzerinde olduğunu belirterek, bu durumun hem bireysel sağlık hem de toplumsal yapı açısından ciddi riskler barındırdığını söyledi.
Sezaryen oranlarında düşüş sağlandığını aktaran Bakan Memişoğlu, toplam sezaryen oranının yüzde 62.8’den yüzde 59.9’a, primer sezaryen oranının ise yüzde 2.7 puan azalarak yüzde 6.8 oranında düştüğünü belirtti.
Düşüşün umut verici olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, “İlk kez uzun yıllardır sezaryen oranlarında düşüş eğilimi göstermemiz doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ancak bu bizim için bir son değil, yeni bir başlangıçtır” dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Her Gebeye Ebe' projesini 81 ilde standart hale getirdiklerini belirterek, anne adaylarına sunulan tıbbi hizmetleri daha konforlu bir düzeye taşıdıklarını söyledi. Bu kapsamda anne dostu hastane sayısının 132’den 184’e çıkarıldığını vurguladı.