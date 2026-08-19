https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/avrupada-kuraklik-alarmi-kritik-nehirler-ve-su-yollari-kurudu-1108092040.html

Avrupa'da kuraklık alarmı: Kritik nehirler ve su yolları kurudu

Avrupa'da kuraklık alarmı: Kritik nehirler ve su yolları kurudu

Sputnik Türkiye

Avrupa genelinde yaşanan aşırı sıcak hava dalgaları ve kuraklık, kıtanın ana su yolları olan Ren, Tuna ve Po nehirlerini kuruma noktasına getirdi. Uydu... 19.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-19T07:36+0300

2026-08-19T07:36+0300

2026-08-19T07:36+0300

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Avrupa kıtasını etkisi altına alan rekor sıcaklıklar ve aylardır süren şiddetli kuraklık, kıtanın ticari ve lojistik can damarlarını vurdu. Wall Street Journal tarafından paylaşılan uydu görüntüsü analizleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Ren, Tuna ve Po nehirlerinin yataklarının kuruyarak kumlu alanlara dönüştüğünü gözler önüne serdi.Tarihi dip seviyelere gerileyen su debileri, yalnızca nehir taşımacılığını felç etmekle kalmadı; aynı zamanda soğutma suyuna bağımlı çalışan nükleer santrallerde enerji krizine yol açtı.Nükleer santrallerde su krizinden dolayı şalterler i̇ndiTuna Nehri'ndeki su seviyesinin kritik eşiğin altına inmesi, bölge ülkelerinin enerji altyapısını derinden sarstı. Romanya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan tek nükleer tesisi Cernavoda Nükleer Santrali, soğutma suyu yetersizliği sebebiyle ağustos ortasında faaliyetlerini tamamen durdurdu. Ordunun patlayıcılar kullanarak tesise su kanalı açma girişimleri de sonuç vermedi.Benzer bir kriz Macaristan sınırlarında da baş gösterdi. Macaristan'ın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını tek başına sağlayan Paks Nükleer Santrali, nehir sularının çekilmesi nedeniyle üretimi durdurma aşamasına geldi.Taşımacılıkta yüzde 20 kapasite: Tarım alanları tuzlanıyorSu yollarındaki kuruma, Avrupa lojistiğini ve gıda güvenliğini de doğrudan tehdit ediyor:Kuraklık eylül ayında da etkisini sürdürecekGüney ve Batı Avrupa'da kış aylarında yağışlar yüksek seyretmiş olsa da mayıs ayından itibaren başlayan aşırı sıcak dalgaları toprak nemini tamamen yok etti. Uzmanlar, olası yağışların susuz toprak tarafından emileceğini ve nehir seviyelerini hemen toparlayamayacağını belirtiyor.Avrupa Komisyonu verileri, kavurucu sıcakların ve şiddetli kuraklık şartlarının ağustos ve eylül aylarında da devam edeceğini öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/nasa-spacex-roketinin-ayda-actigi-yeni-krateri-goruntuledi-1108091861.html

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