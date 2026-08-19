https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/adanada-alacak-verecek-kavgasi-baba-ve-ogul-oldu-anne-yaralandi-1108106177.html
Adana'da alacak verecek kavgası: Baba ve oğul öldü, anne yaralandı
Adana'da alacak verecek kavgası: Baba ve oğul öldü, anne yaralandı
Sputnik Türkiye
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T20:12+0300
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Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir iş yerinde M.N.A. (46) ve Aytekin Fil (53) arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.N.A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu Aytekin Fil ve eşi N. Fil (48) yaralandı. Olayın ardından Aytekin Fil'in oğlu Sinan Fil (30), kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalamak amacıyla M.N.A'nın kullandığı hafif ticari araca bindi. Araçta yaşanan arbede sırasında şüpheli, Sinan Fil'i başından vurduktan sonra aracı Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bırakarak olay yerinden kaçtı.İhbarlar üzerine bölgelere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Aytekin Fil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşi N. Fil'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Gürselpaşa Mahallesi'ne ulaşan ekipler ise Sinan Fil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerlerinde inceleme ve delil toplama çalışması yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/mardinde-kadin-cinayeti-68-yasindaki-esini-bicaklayarak-olduren-adam-yakalandi-1108018197.html
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çukurova, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, cinayet, cinayet büro amirliği
çukurova, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, adana cumhuriyet başsavcılığı, cinayet, cinayet büro amirliği
Adana'da alacak verecek kavgası: Baba ve oğul öldü, anne yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir iş yerinde M.N.A. (46) ve Aytekin Fil (53) arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında M.N.A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu Aytekin Fil ve eşi N. Fil (48) yaralandı. Olayın ardından Aytekin Fil'in oğlu Sinan Fil (30), kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalamak amacıyla M.N.A'nın kullandığı hafif ticari araca bindi. Araçta yaşanan arbede sırasında şüpheli, Sinan Fil'i başından vurduktan sonra aracı Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bırakarak olay yerinden kaçtı.
İhbarlar üzerine bölgelere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Aytekin Fil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşi N. Fil'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Gürselpaşa Mahallesi'ne ulaşan ekipler ise Sinan Fil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerlerinde inceleme ve delil toplama çalışması yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.