https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/mardinde-kadin-cinayeti-68-yasindaki-esini-bicaklayarak-olduren-adam-yakalandi-1108018197.html
Mardin'de kadın cinayeti: 68 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren adam yakalandı
Mardin'de kadın cinayeti: 68 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren adam yakalandı
Sputnik Türkiye
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 68 yaşındaki Asya Ç., eşi tarafından bıçakla öldürüldü. Olayın ardından 66 yaşındaki S.Ç. gözaltına alındı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T18:54+0300
2026-08-14T18:54+0300
2026-08-14T18:56+0300
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Yenişehir Mahallesi’nde S.Ç. ve eşi Asya Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 66 yaşındaki adam, eşine bıçakla saldırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 68 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.Kadının cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, S.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/kocaelide-kadin-cinayeti-koca-5-cocuk-annesi-karisini-bicaklayarak-oldurdu-1106321659.html
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mardin, mardin büyükşehir belediye başkanlığı, mardin valiliği, mardin büyükşehir belediyesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
mardin, mardin büyükşehir belediye başkanlığı, mardin valiliği, mardin büyükşehir belediyesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
Mardin'de kadın cinayeti: 68 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren adam yakalandı
18:54 14.08.2026 (güncellendi: 18:56 14.08.2026)
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 68 yaşındaki Asya Ç., eşi tarafından bıçakla öldürüldü. Olayın ardından 66 yaşındaki S.Ç. gözaltına alındı.
Yenişehir Mahallesi’nde S.Ç. ve eşi Asya Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından 66 yaşındaki adam, eşine bıçakla saldırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 68 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, S.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.