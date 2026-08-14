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Mardin'de kadın cinayeti: 68 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren adam yakalandı
Mardin'de kadın cinayeti: 68 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren adam yakalandı
Sputnik Türkiye
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 68 yaşındaki Asya Ç., eşi tarafından bıçakla öldürüldü. Olayın ardından 66 yaşındaki S.Ç. gözaltına alındı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
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Yenişehir Mahallesi’nde S.Ç. ve eşi Asya Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 66 yaşındaki adam, eşine bıçakla saldırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 68 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.Kadının cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, S.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/kocaelide-kadin-cinayeti-koca-5-cocuk-annesi-karisini-bicaklayarak-oldurdu-1106321659.html
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mardin, mardin büyükşehir belediye başkanlığı, mardin valiliği, mardin büyükşehir belediyesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
mardin, mardin büyükşehir belediye başkanlığı, mardin valiliği, mardin büyükşehir belediyesi, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası

Mardin'de kadın cinayeti: 68 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren adam yakalandı

18:54 14.08.2026 (güncellendi: 18:56 14.08.2026)
Mardin'in Nusaybin ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde 68 yaşındaki Asya Ç., eşi tarafından bıçakla öldürüldü. Olayın ardından 66 yaşındaki S.Ç. gözaltına alındı.
Yenişehir Mahallesi’nde S.Ç. ve eşi Asya Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından 66 yaşındaki adam, eşine bıçakla saldırdı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 68 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, S.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
TÜRKİYE
Kocaeli'de kadın cinayeti: Koca, 5 çocuk annesi karısını bıçaklayarak öldürdü
7 Haziran , 19:15
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