https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/israilin-geri-cekilme-takvimini-silah-kisitlamalariyla-iliskilendirecek-bir-formule-ihtiyac-var-1108087458.html

‘İsrail'in geri çekilme takvimini silah kısıtlamalarıyla ilişkilendirecek bir formüle ihtiyaç var’

‘İsrail'in geri çekilme takvimini silah kısıtlamalarıyla ilişkilendirecek bir formüle ihtiyaç var’

Sputnik Türkiye

Eski Lübnanlı politikacı Ferzli, İsrail'in geri çekilme takvimini paralel bir silah kısıtlaması takvimiyle uyumlu hale getirecek bir formülü acilen bulmanın... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T22:07+0300

2026-08-18T22:07+0300

2026-08-18T22:07+0300

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Eski Lübnan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Elie Ferzli, Sputnik’e demecinde İsrail'in Güney Lübnan'dan geri çekilmesi ile ilgili koşulları değerlendirdi.Ferzli, “Devlet, geleneksel mantığıyla İsrail'e baskı yapmak ve onu Güney Lübnan'dan askerlerini çekmeye zorlamak için ABD’ye güveniyor ve aynı zamanda silah kontrolü paradigması çerçevesinde hareket ediyor” diyerek, İsrail'in geri çekilme takvimini paralel bir silah kısıtlaması takvimiyle uyumlu hale getirecek bir formülü acilen bulmanın hem Lübnan'ın hem de direniş güçlerinin çıkarları doğrultusunda olduğunu vurguladı.“İsrail'in stratejik projesi, Ben-Gurion'un teorisine göre stratejik güvenliği sağlaması gereken, sınırlarında savaşan mezhepsel oluşumlar yaratmaktan ibaret” diyen Ferzli, ayrıca ‘ABD'nin İran'a karşı savaşa dahil edilmesinin amacının, onu daha sonra bölgedeki diğer ülkelere de yaymak’ olduğunun altını çizdi.İsrail'in İran ve Lübnan'a karşı savaşı yeniden alevlendirmek amacıyla çatışmalara müdahale etme olasılığını dışlamayan Ferzli, İran'ın Tel Aviv'e saldırmaya karar vermesi durumunda İsrail'in bunun sonuçlarına dayanamayacağını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/lubnan-basbakani-selam-israil-askeri-hedefleri-degil-cocuk-ve-kadinlari-oldurdu-1108030785.html

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