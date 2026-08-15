https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/lubnan-basbakani-selam-israil-askeri-hedefleri-degil-cocuk-ve-kadinlari-oldurdu-1108030785.html

Lübnan Başbakanı Selam: İsrail askeri hedefleri değil çocuk ve kadınları öldürdü

Lübnan Başbakanı Selam: İsrail askeri hedefleri değil çocuk ve kadınları öldürdü

Sputnik Türkiye

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki hava saldırılarında "askeri hedefleri" değil çocuk ve kadınları vurduğunu belirterek... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T15:41+0300

2026-08-15T15:41+0300

2026-08-15T15:41+0300

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lübnan

nebatiye

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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Nebatiye kentine bağlı Ensar beldesi ile Deyr ez-Zahrani bölgesine yönelik hava saldırılarını artırdığını ifade eden Selam, sivillerin yaşadığı evlerin bombalandığını kaydetti.'Ölen çocuk ve kadınlar askeri hedefler değildi'İsrail'in saldırılarının Lübnan'ın güneyinde istikrarı sağlama yönündeki çabaları baltaladığını belirten Selam, "İsrail'in Ensar beldesine yönelik hava saldırısında şehit düşenler, askeri altyapı değillerdi. İsrail'in hava saldırısında ölen çocuk ve kadınlar da askeri hedefler değildi." ifadelerini kullandı.Lübnan topraklarında tespit edilecek herhangi bir askeri altyapıyla ilgili atılacak adımların Lübnan devletinin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Selam, "Lübnan topraklarında olabilecek bir askeri altyapı, İsrail'e topraklarımızdaki sivillerin hayatını tehlikeye atacak şekilde saldırı düzenleme hakkı vermez." dedi.'Saldırılara derhal son verin'Selam, İsrail'e Lübnan'a yönelik saldırılarını derhal sona erdirme çağrısında bulunarak, "Halkımızın güvenliği ve kendi topraklarında yaşama hakları ne pazarlık ne de müzakerelerin konusu olacak." ifadelerini kullandı.İsrail ordusunun bu sabah Lübnan'ın güneyindeki Ensar beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.İsrail ordusu ise açıklamasında, Lübnan'ın güneyindeki işgale katılan birliklerine yönelik bir ihlal gerçekleştirildiğini ileri sürerek Nebatiye ve Ensar bölgelerinde Hizbullah'a ait altyapının hedef alındığını savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/iran-katar-3-iranli-pilotu-esir-aldi-1108030510.html

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