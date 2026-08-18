https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ibb-yurtlarina-basvurular-basladi-basvurular-ne-zaman-sona-erecek-hangi-sartlar-araniyor-1108076786.html
İBB yurtlarına başvurular başladı: Başvurular ne zaman sona erecek? Hangi şartlar aranıyor?
İBB yurtlarına başvurular başladı: Başvurular ne zaman sona erecek? Hangi şartlar aranıyor?
Sputnik Türkiye
İBB'ye ait öğrenci yurtları için başvurular başladı. 25 Ağustos'a kadar başvurular sürecek ve sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T13:14+0300
2026-08-18T13:14+0300
2026-08-18T13:14+0300
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üniversite
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i̇bb öğrenci yurdu
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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci için yurt bulma ve yerleşme maratonu da başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait yurtlar için başvurular açıldı. 11'i Avrupa Yakası’nda, 5'i Anadolu Yakası’nda olan yurtların 10'u kız, 6'sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak. Başvurular 25 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek. Başvuru sonuçları 4 Eylül'de açıklanacak. BB yurtlarının bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 lira olacak.İBB yurtlarına başvurular nereden yapılacak?2026-2027 akademik yılı için bugün itibarıyla "yurt.ibb.istanbul" web sitesi üzerinden başlayan başvuru süreci 25 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek.İBB yurtları için hangi şartlar aranıyor?Yurtlar için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin kent sınırları dışında ikamet ediyor olması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, yurt başvurusu yaptığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranacak.İBB öğrenci yurtları için başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına 4 Eylül'de "yurt.ibb.istanbul" adresinden ulaşabilecekler. Öğrenciler 14 Eylül'den itibaren İBB yurtlarında kalmaya başlayabilecek.İBB öğrenci yurtlarının ücretleri ne kadar?İBB yurtlarının bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 lira olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/2026-yks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-universite-kayit-tarihleri-belli-oldu-1108067648.html
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i̇bb, öğrenci yurdu, üniversite, üniversite öğrencisi , i̇bb öğrenci yurdu
i̇bb, öğrenci yurdu, üniversite, üniversite öğrencisi , i̇bb öğrenci yurdu
İBB yurtlarına başvurular başladı: Başvurular ne zaman sona erecek? Hangi şartlar aranıyor?
İBB'ye ait öğrenci yurtları için başvurular başladı. 25 Ağustos'a kadar başvurular sürecek ve sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak.
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci için yurt bulma ve yerleşme maratonu da başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait yurtlar için başvurular açıldı. 11'i Avrupa Yakası’nda, 5'i Anadolu Yakası’nda olan yurtların 10'u kız, 6'sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak. Başvurular 25 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek. Başvuru sonuçları 4 Eylül'de açıklanacak. BB yurtlarının bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 lira olacak.
İBB yurtlarına başvurular nereden yapılacak?
2026-2027 akademik yılı için bugün itibarıyla "yurt.ibb.istanbul" web sitesi üzerinden başlayan başvuru süreci 25 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek.
İBB yurtları için hangi şartlar aranıyor?
Yurtlar için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin kent sınırları dışında ikamet ediyor olması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, yurt başvurusu yaptığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranacak.
İBB öğrenci yurtları için başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına 4 Eylül'de "yurt.ibb.istanbul" adresinden ulaşabilecekler. Öğrenciler 14 Eylül'den itibaren İBB yurtlarında kalmaya başlayabilecek.
İBB öğrenci yurtlarının ücretleri ne kadar?
İBB yurtlarının bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 lira olacak.