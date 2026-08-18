https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/2026-yks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-universite-kayit-tarihleri-belli-oldu-1108067648.html

2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı: Üniversite kayıt tarihleri belli oldu

2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı: Üniversite kayıt tarihleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2026-YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıt... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T08:18+0300

2026-08-18T08:18+0300

2026-08-18T08:18+0300

ösym

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

türki̇ye

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sonuçların erişime açıldığını bildirerek bir üniversite programına yerleşen adayları tebrik etti.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak kolayca ulaşabilecek. Yapılan açıklamada, herhangi bir Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacağı ve adayların adreslerine posta yoluyla belge gönderilmeyeceği önemle hatırlatıldı.Üniversite Kayıtları ve Elektronik Kayıt Tarihleri Belli Oldu2026-YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşme hakkı kazanan üniversite adayları için kayıt takvimi resmi olarak açıklandı:Kayıt hakkı kazanan adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye ilan edilen süre içerisinde şahsen başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt (e-Kayıt) işlemini tamamlayan öğrencilerin ise kayıtlı oldukları üniversiteler tarafından duyurulan belge ve tarihlere göre adımlarını tamamlamaları önem taşıyor.ÖSYM Başkanı Ersoy: "Ek Tercih Süreci Yeni Bir İmkan Olacak"ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürece ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:Herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar için boş kalan kontenjanlar doğrultusunda YKS ek tercih süreci önümüzdeki günlerde ÖSYM takvimiyle başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/meteoroloji-cok-sayida-ilde-saganak-yagis-bekliyor-bugun-hava-nasil-olacak-1108067369.html

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ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks)