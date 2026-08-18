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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Sıkı para politikasına kalibrasyon hazırlığı” başlıklı haberde yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, para... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T12:28+0300
2026-08-18T12:30+0300
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hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yayımlanan “Sıkı para politikasına kalibrasyon hazırlığı” başlıklı haberde yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını açıkladı.Bakanlık açıklamasında, haberde “Bakanlığa yakın reel sektör ve bankacılık kaynaklarına” dayandırılan birtakım iddialara “kulis” adı altında yer verildiği ve haberin dezenformasyona dönüştürüldüğü ifade edildi.'Konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlanmıştır'Bakanlık, söz konusu haberin hazırlanma biçimine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:"Söz konusu haber, konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlanmıştır. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uhdesinde bulunan para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin konular Bakanlığımızla ilişkilendirilmiş ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, Bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."Para politikası araçları için TCMB vurgusuAçıklamada özellikle para politikası araçları, döviz kuru politikası ve kredi büyüme limitlerine ilişkin konulara dikkat çekildi.Bakanlık, bu alanların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uhdesinde bulunduğunu, söz konusu konuların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirildiğini belirtti.
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hazine, hazine ve maliye bakanlığı, faiz
hazine, hazine ve maliye bakanlığı, faiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt

12:28 18.08.2026 (güncellendi: 12:30 18.08.2026)
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Sıkı para politikasına kalibrasyon hazırlığı” başlıklı haberde yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, para politikası araçları, döviz kuru politikası ve kredi büyüme limitlerinin Bakanlıkla ilişkilendirilerek ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yayımlanan “Sıkı para politikasına kalibrasyon hazırlığı” başlıklı haberde yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, haberde “Bakanlığa yakın reel sektör ve bankacılık kaynaklarına” dayandırılan birtakım iddialara “kulis” adı altında yer verildiği ve haberin dezenformasyona dönüştürüldüğü ifade edildi.

'Konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlanmıştır'

Bakanlık, söz konusu haberin hazırlanma biçimine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Söz konusu haber, konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlanmıştır. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uhdesinde bulunan para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin konular Bakanlığımızla ilişkilendirilmiş ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, Bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

Para politikası araçları için TCMB vurgusu

Açıklamada özellikle para politikası araçları, döviz kuru politikası ve kredi büyüme limitlerine ilişkin konulara dikkat çekildi.
Bakanlık, bu alanların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uhdesinde bulunduğunu, söz konusu konuların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirildiğini belirtti.
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