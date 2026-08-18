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KVKK bankadan talep etti: Çalışana hakaret eden müşterinin telefon görüşme kaydı verilebilir mi?
KVKK bankadan talep etti: Çalışana hakaret eden müşterinin telefon görüşme kaydı verilebilir mi?
Sputnik Türkiye
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, banka müşterisi ile yaptığı telefon görüşmesindeki hakaret nedeniyle yasal yollara başvurmak için ses kaydını isteyen banka... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T11:44+0300
2026-08-18T11:44+0300
yaşam
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
banka
hakaret
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) kararına göre, bir bankada çalışan kişi, banka müşterisi ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında hakarete maruz kaldı. Hukuki yollara başvurmak için kaydı istediHukuki yollara başvurabilmek amacıyla telefon görüşmesinin kaydını çalıştığı bankadan talep eden çalışan, talebinin reddedilmesi üzerine KVKK'ye şikayet başvurusunda bulundu.Başvuruyu inceleyen KVKK, kişisel verilere erişim hakkının Anayasa ile güvence altına alınan temel haklardan biri olduğu ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişilerin, "kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkı"nın bulunduğu sonucuna ulaştı.Bankadan veriler istendiBaşvurucunun, hak arama özgürlüğü kapsamında söz konusu kayıtlara erişmesinde hukuki menfaatinin bulunduğunu tespit eden KVKK, görüşme kayıtlarında üçüncü kişiye ait müşteri sırrı niteliğindeki bankacılık işlem bilgilerinin maskelenerek, yazılı döküm veya dijital ortamda ilgili çalışana sunulması yönünde veri sorumlusu bankaya talimat verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/sosyal-medyada-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1107881515.html
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kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), banka, hakaret
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), banka, hakaret

KVKK bankadan talep etti: Çalışana hakaret eden müşterinin telefon görüşme kaydı verilebilir mi?

11:44 18.08.2026
© AAKişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© AA
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu, banka müşterisi ile yaptığı telefon görüşmesindeki hakaret nedeniyle yasal yollara başvurmak için ses kaydını isteyen banka çalışanının talebinin reddedilmesini haksız bularak, kaydın çalışana verilmesine karar verdi.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) kararına göre, bir bankada çalışan kişi, banka müşterisi ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında hakarete maruz kaldı.

Hukuki yollara başvurmak için kaydı istedi

Hukuki yollara başvurabilmek amacıyla telefon görüşmesinin kaydını çalıştığı bankadan talep eden çalışan, talebinin reddedilmesi üzerine KVKK'ye şikayet başvurusunda bulundu.
Başvuruyu inceleyen KVKK, kişisel verilere erişim hakkının Anayasa ile güvence altına alınan temel haklardan biri olduğu ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişilerin, "kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkı"nın bulunduğu sonucuna ulaştı.

Bankadan veriler istendi

Başvurucunun, hak arama özgürlüğü kapsamında söz konusu kayıtlara erişmesinde hukuki menfaatinin bulunduğunu tespit eden KVKK, görüşme kayıtlarında üçüncü kişiye ait müşteri sırrı niteliğindeki bankacılık işlem bilgilerinin maskelenerek, yazılı döküm veya dijital ortamda ilgili çalışana sunulması yönünde veri sorumlusu bankaya talimat verdi.
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2026
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