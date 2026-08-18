https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/fenerbahce-lyonla-berabere-kaldi-1108089216.html
Fenerbahçe, Lyon'la berabere kaldı
Fenerbahçe, Lyon'la berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olimpik Lyon'la 1-1 berabere kaldı. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T23:58+0300
2026-08-18T23:58+0300
2026-08-19T00:03+0300
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futbol maçı
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u sahasında konuk etti.Karşılaşmada Lyon, 40. dakikada Openda'nın golüyle öne geçti. Fenerbahçe ise 47. dakikada Greenwood'un kaydettiği golle skoru eşitledi.Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, iki takım da rövanş öncesi avantaj elde edemedi.
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fenerbahçe, lyon, uefa şampiyonlar ligi, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı
fenerbahçe, lyon, uefa şampiyonlar ligi, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı
Fenerbahçe, Lyon'la berabere kaldı
23:58 18.08.2026 (güncellendi: 00:03 19.08.2026)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olimpik Lyon'la 1-1 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u sahasında konuk etti.
Karşılaşmada Lyon, 40. dakikada Openda'nın golüyle öne geçti. Fenerbahçe ise 47. dakikada Greenwood'un kaydettiği golle skoru eşitledi.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, iki takım da rövanş öncesi avantaj elde edemedi.