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Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, minik Göktuğ'u makamında ağırladı
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, minik Göktuğ'u makamında ağırladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gençlerbirliği maçında forma giydiği için tepki gören minik taraftar Göktuğ Alımcı'yı makamında ağırladı. Göktuğ'a çeşitli... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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spor
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Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında tribünde forma giydiği gerekçesiyle tepki gören minik taraftarı Göktuğ Alımcı'yı kulübün davetiyle ağırladı.Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Olimpik Lyon maçı öncesi Göktuğ ve ailesiyle bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi. Gençlerbirliği maçında Göktuğ'a eşlik eden Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven'e de forma hediye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/fenerbahce-formali-kucuk-cocugun-yasadiklari-gundem-olmustu-cocugu-kucaklayan-komiser-yardimcisi-o-1108054200.html
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aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, gençlerbirliği futbol takımı
aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, gençlerbirliği futbol takımı

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, minik Göktuğ'u makamında ağırladı

23:14 18.08.2026
© Fotoğraf : FenerbahçeFenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, minik Göktuğ'u makamında ağırladı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, minik Göktuğ'u makamında ağırladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© Fotoğraf : Fenerbahçe
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gençlerbirliği maçında forma giydiği için tepki gören minik taraftar Göktuğ Alımcı'yı makamında ağırladı. Göktuğ'a çeşitli hediyeler verildi.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında tribünde forma giydiği gerekçesiyle tepki gören minik taraftarı Göktuğ Alımcı'yı kulübün davetiyle ağırladı.
Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Olimpik Lyon maçı öncesi Göktuğ ve ailesiyle bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi.
Gençlerbirliği maçında Göktuğ'a eşlik eden Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven'e de forma hediye edildi.
Uğur Yurduseven sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
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