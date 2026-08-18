https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/fenerbahce-baskani-yildirim-minik-goktugu-makaminda-agirladi-1108088636.html

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, minik Göktuğ'u makamında ağırladı

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, minik Göktuğ'u makamında ağırladı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gençlerbirliği maçında forma giydiği için tepki gören minik taraftar Göktuğ Alımcı'yı makamında ağırladı. Göktuğ'a çeşitli... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T23:14+0300

2026-08-18T23:14+0300

2026-08-18T23:14+0300

spor

aziz yıldırım

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

gençlerbirliği futbol takımı

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Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında tribünde forma giydiği gerekçesiyle tepki gören minik taraftarı Göktuğ Alımcı'yı kulübün davetiyle ağırladı.Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Olimpik Lyon maçı öncesi Göktuğ ve ailesiyle bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi. Gençlerbirliği maçında Göktuğ'a eşlik eden Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven'e de forma hediye edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/fenerbahce-formali-kucuk-cocugun-yasadiklari-gundem-olmustu-cocugu-kucaklayan-komiser-yardimcisi-o-1108054200.html

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aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, gençlerbirliği futbol takımı