https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/fenerbahce---lyon-maci-icin-marmaraydan-ek-sefer-karari-1108074972.html
Fenerbahçe - Lyon maçı için Marmaray'dan ek sefer kararı
Fenerbahçe - Lyon maçı için Marmaray'dan ek sefer kararı
Sputnik Türkiye
Bu akşam Fenerbahçe Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Lyon maçı için Marmaray ek sefer düzenledi. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-18T12:30+0300
2026-08-18T12:30+0300
2026-08-18T12:30+0300
türki̇ye
söğütlüçeşme
pendik
halkalı
fenerbahçe
marmaray
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Fenerbahçe Stadyumu'nda UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bu akşam Fenerbahçe-Lyon karşılaşması oynanacak. Maç sonrasında vatandaşların evlerine sorunsuz ulaşabilmeleri için Marmaray güzergahında ek tren seferleri planlandı. Ek seferler her iki yaka da hayata geçirilecek. Özel ulaşım düzenlemesi yapıldıTCDD Taşımacılık ve Marmaray yönetimi, Fenerbahçe Stadyumu'nda 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Lyon müsabakasına özel ulaşım düzenlemesi yapıldığını açıkladı. Karşılaşmanın geç saatte bitecek olması nedeniyle taraftarların ve vatandaşların evlerine ulaşımlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Kurum tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, maç sonrasındaki yoğunluğu eritmek amacıyla her iki yaka için de ek seferler devreye sokulacak.İlave ek trenler hangi saatte kalkacak?Marmaray'ın duyurduğu ilave tren seferlerinin planlaması şu şekilde:"Söğütlüçeşme istasyonundan saat 00.06 hareketli, Pendik istasyonu varışlı ek sefer düzenlenecektir.Yenikapı istasyonundan saat 00.14 hareketli, Pendik istasyonu varışlı ilave sefer yapılacaktır.Söğütlüçeşme istasyonundan saat 00.25 hareketli, Halkalı istasyonu varışlı tren seferi planlanmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/fenerbahce-teknik-direktoru-ismail-kartal-ederson-ve-lukakunun-durumunu-acikladi-lyon-macinda-1108058422.html
türki̇ye
söğütlüçeşme
pendik
halkalı
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söğütlüçeşme, pendik, halkalı, fenerbahçe, marmaray
söğütlüçeşme, pendik, halkalı, fenerbahçe, marmaray
Fenerbahçe - Lyon maçı için Marmaray'dan ek sefer kararı
Bu akşam Fenerbahçe Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Lyon maçı için Marmaray ek sefer düzenledi.
Fenerbahçe Stadyumu'nda UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bu akşam Fenerbahçe-Lyon karşılaşması oynanacak. Maç sonrasında vatandaşların evlerine sorunsuz ulaşabilmeleri için Marmaray güzergahında ek tren seferleri planlandı. Ek seferler her iki yaka da hayata geçirilecek.
Özel ulaşım düzenlemesi yapıldı
TCDD Taşımacılık ve Marmaray yönetimi, Fenerbahçe Stadyumu'nda 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Lyon müsabakasına özel ulaşım düzenlemesi yapıldığını açıkladı. Karşılaşmanın geç saatte bitecek olması nedeniyle taraftarların ve vatandaşların evlerine ulaşımlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Kurum tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, maç sonrasındaki yoğunluğu eritmek amacıyla her iki yaka için de ek seferler devreye sokulacak.
İlave ek trenler hangi saatte kalkacak?
Marmaray'ın duyurduğu ilave tren seferlerinin planlaması şu şekilde:
"Söğütlüçeşme istasyonundan saat 00.06 hareketli, Pendik istasyonu varışlı ek sefer düzenlenecektir.
Yenikapı istasyonundan saat 00.14 hareketli, Pendik istasyonu varışlı ilave sefer yapılacaktır.
Söğütlüçeşme istasyonundan saat 00.25 hareketli, Halkalı istasyonu varışlı tren seferi planlanmıştır."