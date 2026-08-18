https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/fenerbahce---lyon-maci-icin-marmaraydan-ek-sefer-karari-1108074972.html

Fenerbahçe - Lyon maçı için Marmaray'dan ek sefer kararı

Fenerbahçe - Lyon maçı için Marmaray'dan ek sefer kararı

Sputnik Türkiye

Bu akşam Fenerbahçe Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Lyon maçı için Marmaray ek sefer düzenledi. 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T12:30+0300

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türki̇ye

söğütlüçeşme

pendik

halkalı

fenerbahçe

marmaray

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Fenerbahçe Stadyumu'nda UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bu akşam Fenerbahçe-Lyon karşılaşması oynanacak. Maç sonrasında vatandaşların evlerine sorunsuz ulaşabilmeleri için Marmaray güzergahında ek tren seferleri planlandı. Ek seferler her iki yaka da hayata geçirilecek. Özel ulaşım düzenlemesi yapıldıTCDD Taşımacılık ve Marmaray yönetimi, Fenerbahçe Stadyumu'nda 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Lyon müsabakasına özel ulaşım düzenlemesi yapıldığını açıkladı. Karşılaşmanın geç saatte bitecek olması nedeniyle taraftarların ve vatandaşların evlerine ulaşımlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Kurum tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, maç sonrasındaki yoğunluğu eritmek amacıyla her iki yaka için de ek seferler devreye sokulacak.İlave ek trenler hangi saatte kalkacak?Marmaray'ın duyurduğu ilave tren seferlerinin planlaması şu şekilde:"Söğütlüçeşme istasyonundan saat 00.06 hareketli, Pendik istasyonu varışlı ek sefer düzenlenecektir.Yenikapı istasyonundan saat 00.14 hareketli, Pendik istasyonu varışlı ilave sefer yapılacaktır.Söğütlüçeşme istasyonundan saat 00.25 hareketli, Halkalı istasyonu varışlı tren seferi planlanmıştır."

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türki̇ye

söğütlüçeşme

pendik

halkalı

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