https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/carpisma-ihtimali-bulunan-3-super-kutleli-kara-delik-kesfedildi-1108072889.html

Çarpışma ihtimali bulunan 3 süper kütleli kara delik keşfedildi

Çarpışma ihtimali bulunan 3 süper kütleli kara delik keşfedildi

Sputnik Türkiye

James Webb Uzay Teleskobu, Büyük Patlama'dan 1,3 milyar yıldan daha kısa süre sonra var olduğu düşünülen uzak bir galakside 3 aktif süper kütleli kara delik... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T11:39+0300

2026-08-18T11:39+0300

2026-08-18T11:39+0300

yaşam

güneş

james webb uzay teleskobu

bilim

süper kütleli kara delik

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Bilim insanları, Dünya'dan yaklaşık 12,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki J0148-4214 adlı galakside 3 aktif süper kütleli kara delik keşfetti.James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) elde ettiği bulgular, erken evrende kara deliklerin nasıl bu kadar hızlı büyüdüğüne ilişkin önemli ipuçları sunarken araştırmacılar, kara delik birleşmelerinin erken evrende hızlı büyümenin yollarından biri olmuş olabileceğini belirtti.Araştırmayı yöneten Almanya'daki Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsünden astronom Hannah Übler, bunun uzak evrende tek bir galakside 3 aktif kara deliğin bulunduğuna ilişkin ilk kanıt olduğunu söyledi.Kara delikleri doğrudan göremedilerJ0148-4214 o kadar uzakta ki James Webb Uzay Teleskobu kara delikleri doğrudan görüntüleyemedi. Bunun yerine teleskobun Yakın Kızılötesi Spektrografı (NIRSpec) aracılığıyla, kara deliklerin etrafındaki yığılma disklerinde yüksek hızla hareket eden iyonlaşmış hidrojen gazının hareketleri incelendi.Araştırmacılar bu veriler sayesinde kara deliklerin kütlelerini, madde yutma hızlarını ve galaksinin yıldız kütlesini tahmin etti. Galaksideki yıldızların toplam kütlesinin yaklaşık 1.3 milyar Güneş kütlesine eşdeğer olduğu hesaplandı.Kara deliklerin kütleleri birbirinden farklıGalaksinin merkezindeki iki kara delik birbirinden yaklaşık 620 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bunlardan biri Güneş'in yaklaşık 80 milyon katı kütleye sahipken, diğerinin kütlesi yaklaşık 600 bin Güneş kadar. Daha küçük olan kara deliğin, teorik olarak beklenen sınırın üzerinde son derece hızlı şekilde madde biriktirdiği belirlendi.Üçüncü kara delik ise galaksinin merkezinden yaklaşık 5 bin 500 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve Güneş'in yaklaşık 2 milyon katı kütleye sahip. Bu değer, Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A* adlı süper kütleli kara deliğin kütlesinin yaklaşık yarısına denk geliyor.Araştırmacılar, üçüncü kara deliğin ve muhtemelen ikinci kara deliğin, galaksilerin birleşmesi sırasında J0148-4214'e ulaşmış olabileceğini değerlendiriyor.Üç kara delik gerçekten çarpışacak mı?Bilim insanları, 3 kara deliğin sonunda birleşerek daha büyük tek bir kara delik oluşturabileceğini düşünüyor. Ancak üçüncü kara deliğin diğer ikisiyle çarpışma rotasında olup olmadığı henüz kesinleşmiş değil.Araştırmacılara göre üçüncü kara delik, diğerleriyle etkileşime girerek yüksek hızla galaksinin dışına doğru savruluyor da olabilir.Üçüncü kara deliğin hareket yönü henüz ölçülemediği için hangi senaryonun gerçekleşeceği bilinmiyor. Eğer galaksiden kaçtıysa, bugün bile galaksiler arası uzayda tek başına ve görünmez şekilde dolaşıyor olabilir.Araştırmanın sonuçları Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/oyuncu-hayden-panettierenin-olum-nedeni-arastiriliyor-ilk-bulgular-aciklandi-1108068653.html

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güneş, james webb uzay teleskobu, bilim, süper kütleli kara delik