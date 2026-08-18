https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/oyuncu-hayden-panettierenin-olum-nedeni-arastiriliyor-ilk-bulgular-aciklandi-1108068653.html

Oyuncu Hayden Panettiere'nin ölüm nedeni araştırılıyor: İlk bulgular açıklandı

Oyuncu Hayden Panettiere'nin ölüm nedeni araştırılıyor: İlk bulgular açıklandı

Sputnik Türkiye

'Heroes' ve 'Nashville' dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, Güney Carolina'da kaldığı evde kalp durması sonucu 36 yaşında... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T09:36+0300

2026-08-18T09:36+0300

2026-08-18T09:36+0300

yaşam

abd

güney carolina

nashville

hayden panettiere

otopsi

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ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, Güney Carolina'da kaldığı evde kalp durması sonucu 36 yaşında hayatını kaybetti.Greenville County Adli Tıp Ofisi, pazar günü öğleden sonra Panettiere'nin kaldığı konuttan "kalp durması" ihbarıyla 911 çağrısı yapıldığını açıkladı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak oyuncuya müdahale etti ancak tüm çabalara rağmen Panettiere kurtarılamadı. Oyuncunun, ihbardan yaklaşık yarım saat sonra hayatını kaybettiği bildirildi.Panettiere'nin cesedine pazartesi günü otopsi yapıldı. İlk incelemede ölümüne katkıda bulunabilecek herhangi bir travma bulgusuna rastlanmadı. Ancak kesin ölüm nedeni ve ölüm şeklinin, yapılacak ek testlerin ardından belirleneceği kaydedildi.'Heroes' ve 'Nashville' ile tanındıOyunculuk kariyerine henüz 11 aylıkken reklamlarda yer alarak başlayan Panettiere, çocuk yaşta televizyon ve sinema dünyasında tanındı. 2000 yapımı "Unutulmaz Titanlar" ve 2005 yapımı "Buz Prensesi" filmlerinde rol aldı.Panettiere'nin kariyerindeki en önemli çıkış ise 2006-2010 yılları arasında yayımlanan "Heroes" dizisindeki Claire Bennet karakteriyle geldi. Oyuncu ayrıca 2012-2018 yıllarında yayımlanan "Nashville" dizisinde country müzik yıldızı Juliette Barnes'ı canlandırdı.Oyuncu, "Çığlık 4" ve "Çığlık VI" filmlerinde Kirby Reed karakterine de hayat verdi. Son yıllarda oyunculuğa geri dönen Panettiere, 2024 yapımı "Amber Alert" ve 2026 yapımı "Sleepwalker" filmlerinde rol aldı.Zorlu yaşam mücadelesini kaleme almıştıPanettiere, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde bağımlılıkla mücadelesi ve yaşadığı zorluklar hakkında kamuoyuna açık şekilde konuşmuştu. Bu yıl yayımladığı "This Is Me: A Reckoning" adlı anı kitabında çocuk yıldızlıktan yetişkinliğe geçişini, bağımlılık ve iyileşme sürecini, doğum sonrası depresyonunu ve aile içi şiddet deneyimlerini anlattı.Panettiere'nin eski partneri, eski ağır sıklet dünya şampiyonu Wladimir Klitschko'dan 11 yaşında Kaya adında bir kızı bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/venezueladaki-depremlerde-can-kaybi-6-bin-438e-yukseldi-1108066561.html

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