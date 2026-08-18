https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/bati-medyasi-ukrayna-2022den-once-bile-uydu-goruntulerini-rusyaya-karsi-kullaniyordu-1108085266.html
Batı medyası: Ukrayna, 2022'den önce bile uydu görüntülerini Rusya’ya karşı kullanıyordu
Batı medyası: Ukrayna, 2022'den önce bile uydu görüntülerini Rusya’ya karşı kullanıyordu
Sputnik Türkiye
Batı medyasında yer alan iddiaya göre Kiev, özel askeri operasyon başlamadan önce bile Moskova'ya karşı koymak amacıyla uydu görüntülerini kullanıyordu. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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New York Times gazetesi, Ukrayna'nın özel askeri operasyonun başladığı 2022'den önce bile Rusya'ya karşı koymak amacıyla uydu görüntülerini kullandığını ileri sürdü.Kaynak gösterilmeden ortaya atılan iddiaya göre:Haberde, bu tür verilere yalnızca üst düzey komutanların erişebildiğine dikkat çekilerek, erişimin yine de sınırlı ve kesintiye açık olduğu vurgulandı. Habere göre, Maxar Technologies Mart 2025'te birkaç günlüğüne Ukrayna ile uydu görüntülerini paylaşmayı durdurdu.Gazete aynı zamanda, Kiev'in bu tür araçlara erişiminin Amerikan hükümeti ve özel şirketler sayesinde geçen yıl önemli ölçüde genişlediğini ifade etti.Böylece Ukrayna'nın ticari ortağı Vantor, yakın zamanda 6 yeni uydu fırlatarak toplam uydu sayısını 10’a çıkardı. Şirketin Geliştirme Direktörü Will Cocos, uyduların şu anda günlük olarak yedi milyon kilometrekareye varan bir dünya alanını kapsayabildiğini savunuyor.ABD, Mart 2025'te Ukrayna'ya istihbarat yardımını askıya almış, ancak daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, işbirliğinin kademeli olarak yeniden başladığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/abd-basini-almanyada-ukrayna-ordusu-icin-gizli-iha-fabrikasi-kuruldu-1107188099.html
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abd, batı medyası, ukrayna, rusya, moskova, new york times, kiev, uydu görüntüsü, haberler, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio
abd, batı medyası, ukrayna, rusya, moskova, new york times, kiev, uydu görüntüsü, haberler, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio
Batı medyası: Ukrayna, 2022'den önce bile uydu görüntülerini Rusya’ya karşı kullanıyordu
Batı medyasında yer alan iddiaya göre Kiev, özel askeri operasyon başlamadan önce bile Moskova'ya karşı koymak amacıyla uydu görüntülerini kullanıyordu.
New York Times gazetesi, Ukrayna'nın özel askeri operasyonun başladığı 2022'den önce bile Rusya'ya karşı koymak amacıyla uydu görüntülerini kullandığını ileri sürdü.
Kaynak gösterilmeden ortaya atılan iddiaya göre:
Ukraynalılar, 2022’den önce Rusya'ya karşı mücadele amacıyla müttefik hükümetler ve ticari işletmeler tarafından sağlanan uydu görüntülerini kullanıyordu. Ancak yakın zamana kadar bu sınırlı bir kaynaktı.
Haberde, bu tür verilere yalnızca üst düzey komutanların erişebildiğine dikkat çekilerek, erişimin yine de sınırlı ve kesintiye açık olduğu vurgulandı. Habere göre, Maxar Technologies Mart 2025'te birkaç günlüğüne Ukrayna ile uydu görüntülerini paylaşmayı durdurdu.
Gazete aynı zamanda, Kiev'in bu tür araçlara erişiminin Amerikan hükümeti ve özel şirketler sayesinde geçen yıl önemli ölçüde genişlediğini ifade etti.
Böylece Ukrayna'nın ticari ortağı Vantor, yakın zamanda 6 yeni uydu fırlatarak toplam uydu sayısını 10’a çıkardı. Şirketin Geliştirme Direktörü Will Cocos, uyduların şu anda günlük olarak yedi milyon kilometrekareye varan bir dünya alanını kapsayabildiğini savunuyor.
ABD, Mart 2025'te Ukrayna'ya istihbarat yardımını askıya almış, ancak daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, işbirliğinin kademeli olarak yeniden başladığını açıklamıştı.