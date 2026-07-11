https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/abd-basini-almanyada-ukrayna-ordusu-icin-gizli-iha-fabrikasi-kuruldu-1107188099.html

ABD basını: Almanya’da Ukrayna ordusu için gizli İHA fabrikası kuruldu

ABD basını: Almanya’da Ukrayna ordusu için gizli İHA fabrikası kuruldu

Sputnik Türkiye

The New York Times, Almanya’nın güneyinde Ukrayna ordusu için insansız hava aracı (İHA) üreten gizli bir tesisin bulunduğunu yazdı. Sabotaj riskine karşı gizli... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T20:18+0300

2026-07-11T20:18+0300

2026-07-11T20:18+0300

dünya

the new york times (nyt)

almanya

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

ukrayna silahlı kuvvetleri

daniel ek

dmitriy medvedev

kremlin

rusya savunma bakanlığı

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The New York Times'ın (NYT) haberine göre, savunma teknolojileri şirketi Helsing SE, Almanya’nın güneyindeki gizli bir fabrikada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için İHA üretiyor.Haberde, burada üretilen binlerce İHA’nın halihazırda Ukrayna’daki çatışmalarda kullanıldığı aktarıldı. Güvenlik ve sabotaj endişesiyle tesisin hiçbir yerinde "Helsing" tabelasının bulunmadığına dikkat çekilen haberde, fabrikanın olası bir saldırı tehdidine karşı 24 saat içinde sökülerek başka bir bölgeye taşınabilecek kapasitede olduğu vurgulandı.Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı fabrikadaki personelin sıkı güvenlik soruşturmalarından geçirildiği ve tüm çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatıldığı ifade edildi.NYT'ye göre, şirketin ana ürününü 12 kilogram ağırlığında, yapay zeka destekli ve yaklaşık 17 bin 500 euro maliyetindeki "HX-2" tipi taarruz İHA'ları oluşturuyor.Helsing SE’nin, 2021 yılında Spotify’ın kurucusu Daniel Ek’in sahibi olduğu bir girişim sermayesi fonunun yatırımıyla kurulduğu, ortak kurucular arasında Almanya Savunma Bakanlığı eski danışmanı Gundbert Scherf’in de bulunduğu belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı nisan ayında, Ukraynalı şirketlere ait İHA ve yedek parça üretim tesislerinin Avrupa’daki sekiz ülkede konuşlu olduğunu duyurmuştu. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, bu listenin Rus ordusu için “potansiyel meşru hedefler” anlamına geldiğini söylemişti.Kremlin ise konuya ilişkin daha önceki açıklamalarında, Rusya’nın kimseyi tehdit etmediğini ancak kendi çıkarları açısından potansiyel tehlike gördüğü eylemleri yanıtsız bırakmayacağını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/rusya-savunma-bakanligi-zelenskiy-bati-yapimi-fuze-savunma-sistemlerinin-nerdeyse-tamamini-kieve-1107187753.html

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Sputnik Türkiye

the new york times (nyt), almanya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri, daniel ek, dmitriy medvedev, kremlin, rusya savunma bakanlığı