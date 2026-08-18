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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/aleksey-batrakov-galatasaray-icin-istanbula-geliyor--1108064944.html
Aleksey Batrakov Galatasaray için İstanbul’a geliyor
Aleksey Batrakov Galatasaray için İstanbul’a geliyor
Sputnik Türkiye
Lokomotiv Moskova’nın genç yıldızı Aleksey Batrakov’un, Galatasaray'la transfer görüşmeleri kapsamında yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor. 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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Galatasaray’ın transfer gündemindeki Aleksey Batrakov için görüşmelerde sona gelindi.Lokomotiv Moskova forması giyen genç oyuncunun İstanbul’a gelişi için uçuş planlamasının sürdüğü ve yarın özel uçakla Türkiye’ye getirileceği belirtildi. HT Spor’un haberine göre Batrakov’un Atatürk Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray’ın transfer için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 civarında pay vereceği öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/galatasaray-lige-puan-kaybiyla-basladi-1108021252.html
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galatasaray, i̇stanbul, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, maç yayını, transfer
galatasaray, i̇stanbul, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, maç yayını, transfer

Aleksey Batrakov Galatasaray için İstanbul’a geliyor

00:29 18.08.2026 (güncellendi: 00:37 18.08.2026)
© Fotoğraf : Aleksey Batrakov sosyal medyaAleksey Batrakov
Aleksey Batrakov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2026
© Fotoğraf : Aleksey Batrakov sosyal medya
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Lokomotiv Moskova’nın genç yıldızı Aleksey Batrakov’un, Galatasaray'la transfer görüşmeleri kapsamında yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Galatasaray’ın transfer gündemindeki Aleksey Batrakov için görüşmelerde sona gelindi.
Lokomotiv Moskova forması giyen genç oyuncunun İstanbul’a gelişi için uçuş planlamasının sürdüğü ve yarın özel uçakla Türkiye’ye getirileceği belirtildi. HT Spor’un haberine göre Batrakov’un Atatürk Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray’ın transfer için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 civarında pay vereceği öne sürüldü.
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