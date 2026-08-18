https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/aleksey-batrakov-galatasaray-icin-istanbula-geliyor--1108064944.html

Aleksey Batrakov Galatasaray için İstanbul’a geliyor

Aleksey Batrakov Galatasaray için İstanbul’a geliyor

Sputnik Türkiye

Lokomotiv Moskova’nın genç yıldızı Aleksey Batrakov’un, Galatasaray'la transfer görüşmeleri kapsamında yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor. 18.08.2026, Sputnik Türkiye

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Galatasaray’ın transfer gündemindeki Aleksey Batrakov için görüşmelerde sona gelindi.Lokomotiv Moskova forması giyen genç oyuncunun İstanbul’a gelişi için uçuş planlamasının sürdüğü ve yarın özel uçakla Türkiye’ye getirileceği belirtildi. HT Spor’un haberine göre Batrakov’un Atatürk Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray’ın transfer için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 civarında pay vereceği öne sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/galatasaray-lige-puan-kaybiyla-basladi-1108021252.html

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