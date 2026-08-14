https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/galatasaray-lige-puan-kaybiyla-basladi-1108021252.html
Galatasaray lige puan kaybıyla başladı
Galatasaray lige puan kaybıyla başladı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, sahasında Arca Çorum FK'yla karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan mücadele 2-2... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T23:34+0300
2026-08-14T23:34+0300
2026-08-14T23:48+0300
spor
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galatasaray sportif aş
galatasaray spor kulübü
çorum
çorum fk
maç
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Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Arca Çorum FK’yı konuk etti.Galatasaray’ın gollerini 53 ve 90. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Konuk ekip Arca Çorum FK’nın golleri ise 59. dakikada Kyziridis ve 61. dakikada J. Ramirez’den geldi.Sezonun ilk haftasında iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/super-lig-heyecani-basliyor-ilk-duduk-rams-parkta-haftanin-programi-nasil-1108000066.html
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galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, çorum, çorum fk, maç
galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, çorum, çorum fk, maç
Galatasaray lige puan kaybıyla başladı
23:34 14.08.2026 (güncellendi: 23:48 14.08.2026)
Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, sahasında Arca Çorum FK'yla karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Arca Çorum FK’yı konuk etti.
Galatasaray’ın gollerini 53 ve 90. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Konuk ekip Arca Çorum FK’nın golleri ise 59. dakikada Kyziridis ve 61. dakikada J. Ramirez’den geldi.
Sezonun ilk haftasında iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.