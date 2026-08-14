https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/galatasaray-lige-puan-kaybiyla-basladi-1108021252.html

Galatasaray lige puan kaybıyla başladı

Galatasaray lige puan kaybıyla başladı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, sahasında Arca Çorum FK'yla karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan mücadele 2-2... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T23:34+0300

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spor

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galatasaray sportif aş

galatasaray spor kulübü

çorum

çorum fk

maç

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Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Arca Çorum FK’yı konuk etti.Galatasaray’ın gollerini 53 ve 90. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Konuk ekip Arca Çorum FK’nın golleri ise 59. dakikada Kyziridis ve 61. dakikada J. Ramirez’den geldi.Sezonun ilk haftasında iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/super-lig-heyecani-basliyor-ilk-duduk-rams-parkta-haftanin-programi-nasil-1108000066.html

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galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, çorum, çorum fk, maç