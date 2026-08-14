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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/galatasaray-lige-puan-kaybiyla-basladi-1108021252.html
Galatasaray lige puan kaybıyla başladı
Galatasaray lige puan kaybıyla başladı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, sahasında Arca Çorum FK'yla karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan mücadele 2-2... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
galatasaray sportif aş
galatasaray spor kulübü
çorum
çorum fk
maç
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Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Arca Çorum FK’yı konuk etti.Galatasaray’ın gollerini 53 ve 90. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Konuk ekip Arca Çorum FK’nın golleri ise 59. dakikada Kyziridis ve 61. dakikada J. Ramirez’den geldi.Sezonun ilk haftasında iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/super-lig-heyecani-basliyor-ilk-duduk-rams-parkta-haftanin-programi-nasil-1108000066.html
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galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, çorum, çorum fk, maç
galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, çorum, çorum fk, maç

Galatasaray lige puan kaybıyla başladı

23:34 14.08.2026 (güncellendi: 23:48 14.08.2026)
© AA / Şebnem CoşkunGalatasaray - Çorum FK
Galatasaray - Çorum FK - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© AA / Şebnem Coşkun
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Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, sahasında Arca Çorum FK'yla karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Arca Çorum FK’yı konuk etti.
Galatasaray’ın gollerini 53 ve 90. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Konuk ekip Arca Çorum FK’nın golleri ise 59. dakikada Kyziridis ve 61. dakikada J. Ramirez’den geldi.
Sezonun ilk haftasında iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Süper Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
SPOR
Süper Lig heyecanı başlıyor: İlk düdük Rams Park'ta, haftanın programı nasıl?
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