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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetleri-icin-silah-ve-muhimmat-tasiyan-iki-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1108061081.html
Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan iki kuru yük gemisini vurdu
Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan iki kuru yük gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman tesislerini ve gemileri vurmaya devam ettiğini... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T18:53+0300
2026-08-17T18:53+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan liman tesislerini ve gemileri vurmaya devam etti.Bakanlık, vurulan hedeflerin listesini paylaştı. Buna göre:▪️ Odessa limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi, ayrıca bir askeri malzeme deposu,▪️ Nikolayev limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) ve hassas silahların kullanıldığı bilgisi verildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-limanlarinda-askeri-yuk-tasiyan-gemi-ve-muhimmat-depolari-vuruldu-1107868169.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, odessa, nikolayev, kiev
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, odessa, nikolayev, kiev

Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan iki kuru yük gemisini vurdu

18:53 17.08.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman tesislerini ve gemileri vurmaya devam ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan liman tesislerini ve gemileri vurmaya devam etti.
Bakanlık, vurulan hedeflerin listesini paylaştı. Buna göre:
▪️ Odessa limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi, ayrıca bir askeri malzeme deposu,
▪️ Nikolayev limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) ve hassas silahların kullanıldığı bilgisi verildi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri yük taşıyan gemi ve mühimmat depoları vuruldu
8 Ağustos, 18:00
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