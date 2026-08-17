https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetleri-icin-silah-ve-muhimmat-tasiyan-iki-kuru-yuk-gemisini-vurdu-1108061081.html
Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan iki kuru yük gemisini vurdu
Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan iki kuru yük gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman tesislerini ve gemileri vurmaya devam ettiğini... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T18:53+0300
2026-08-17T18:53+0300
2026-08-17T18:53+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan liman tesislerini ve gemileri vurmaya devam etti.Bakanlık, vurulan hedeflerin listesini paylaştı. Buna göre:▪️ Odessa limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi, ayrıca bir askeri malzeme deposu,▪️ Nikolayev limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) ve hassas silahların kullanıldığı bilgisi verildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-limanlarinda-askeri-yuk-tasiyan-gemi-ve-muhimmat-depolari-vuruldu-1107868169.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, odessa, nikolayev, kiev
Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan iki kuru yük gemisini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin gün içinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman tesislerini ve gemileri vurmaya devam ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus birlikleri gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan liman tesislerini ve gemileri vurmaya devam etti.
Bakanlık, vurulan hedeflerin listesini paylaştı. Buna göre:
▪️ Odessa limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi, ayrıca bir askeri malzeme deposu,
▪️ Nikolayev limanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) ve hassas silahların kullanıldığı bilgisi verildi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin aksine sadece düşmanın askeri tesislerini, savunma sanayi tesislerini ve askeri yüklerin naklini gerçekleştiren hareketli hedefleri vuruyor. Rus askerleri saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve insansız hava araçları kullanıyor.