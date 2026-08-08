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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-limanlarinda-askeri-yuk-tasiyan-gemi-ve-muhimmat-depolari-vuruldu-1107868169.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri yük taşıyan gemi ve mühimmat depoları vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri yük taşıyan gemi ve mühimmat depoları vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi ile Nikolayev ve Odessa limanlarındaki mühimmat depolarının... 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T18:00+0300
2026-08-08T18:00+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
nikolayev
odessa
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
karadeniz
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın liman altyapısı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik ağında kullanılan deniz araçlarına yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, gün içinde hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) bir dizi hedefin vurulduğu belirtildi. Bu kapsamda, Nikolayev Limanı’nda askeri teçhizat yüklü bir kuru yük gemisi ile Ukrayna ordusuna ait silah ve askeri malzeme depoları hedef alındı.Açıklamada, Odessa Limanı'nda da Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan, haberleşme cihazları ve elektronik harp sistemlerinin bulunduğu askeri depoların vurulduğu kaydedildi.Ayrıca, Karadeniz sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne askeri teçhizat ve malzeme sevkiyatı yapan başka bir kuru yük gemisinin daha vurulduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/rus-birlikleri-harkov-bolgesinde-bir-yerlesimi-daha-kontrol-altina-aldi-1107864323.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, nikolayev, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), karadeniz
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, nikolayev, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), karadeniz

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri yük taşıyan gemi ve mühimmat depoları vuruldu

18:00 08.08.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi ile Nikolayev ve Odessa limanlarındaki mühimmat depolarının yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın liman altyapısı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik ağında kullanılan deniz araçlarına yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gün içinde hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) bir dizi hedefin vurulduğu belirtildi. Bu kapsamda, Nikolayev Limanı’nda askeri teçhizat yüklü bir kuru yük gemisi ile Ukrayna ordusuna ait silah ve askeri malzeme depoları hedef alındı.
Açıklamada, Odessa Limanı'nda da Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan, haberleşme cihazları ve elektronik harp sistemlerinin bulunduğu askeri depoların vurulduğu kaydedildi.
Ayrıca, Karadeniz sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne askeri teçhizat ve malzeme sevkiyatı yapan başka bir kuru yük gemisinin daha vurulduğu ifade edildi.
Harkov Bölgesindeki cephe hattında bulunan Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
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