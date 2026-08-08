https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-limanlarinda-askeri-yuk-tasiyan-gemi-ve-muhimmat-depolari-vuruldu-1107868169.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri yük taşıyan gemi ve mühimmat depoları vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna limanlarında askeri yük taşıyan gemi ve mühimmat depoları vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi ile Nikolayev ve Odessa limanlarındaki mühimmat depolarının... 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T18:00+0300

2026-08-08T18:00+0300

2026-08-08T18:00+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

nikolayev

odessa

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

karadeniz

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın liman altyapısı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik ağında kullanılan deniz araçlarına yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, gün içinde hava bazlı yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) bir dizi hedefin vurulduğu belirtildi. Bu kapsamda, Nikolayev Limanı’nda askeri teçhizat yüklü bir kuru yük gemisi ile Ukrayna ordusuna ait silah ve askeri malzeme depoları hedef alındı.Açıklamada, Odessa Limanı'nda da Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan, haberleşme cihazları ve elektronik harp sistemlerinin bulunduğu askeri depoların vurulduğu kaydedildi.Ayrıca, Karadeniz sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne askeri teçhizat ve malzeme sevkiyatı yapan başka bir kuru yük gemisinin daha vurulduğu ifade edildi.

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ukrayna

nikolayev

odessa

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, nikolayev, odessa, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), karadeniz