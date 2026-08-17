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Beşiktaş, UEFA listesini güncelledi: Kadroda dikkat çeken değişiklik
Beşiktaş, UEFA listesini güncelledi: Kadroda dikkat çeken değişiklik
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'le oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Avrupa kadrosunda değişikliğe gitti. Siyah-beyazlıların yeni... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T22:37+0300
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spor
beşiktaş
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uefa avrupa ligi
dusan vlahovic
maç
tarihi maç
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Kauno Zalgiris’i konuk etmeye hazırlanıyor.Karşılaşma öncesinde UEFA listesini güncelleyen siyah-beyazlılar, Felix Uduokhai’yi kadro dışında bıraktı. Yeni transfer Dusan Vlahovic ise Avrupa kadrosuna dahil edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/besiktas-duyurdu-dusan-vlahovic-kapa-bildirildi-1107957857.html
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beşiktaş, uefa, uefa avrupa ligi, dusan vlahovic, maç, tarihi maç, maç yayını
beşiktaş, uefa, uefa avrupa ligi, dusan vlahovic, maç, tarihi maç, maç yayını

Beşiktaş, UEFA listesini güncelledi: Kadroda dikkat çeken değişiklik

22:37 17.08.2026
Beşiktaş - logo
Beşiktaş - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'le oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Avrupa kadrosunda değişikliğe gitti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Dusan Vlahovic, UEFA listesine dahil edildi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Kauno Zalgiris’i konuk etmeye hazırlanıyor.
Karşılaşma öncesinde UEFA listesini güncelleyen siyah-beyazlılar, Felix Uduokhai’yi kadro dışında bıraktı.
Yeni transfer Dusan Vlahovic ise Avrupa kadrosuna dahil edildi.
Dusan Vlahovic - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
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Beşiktaş duyurdu: Dusan Vlahovic KAP'a bildirildi
12 Ağustos, 19:08
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