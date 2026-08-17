https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/besiktas-uefa-listesini-guncelledi-kadroda-dikkat-ceken-degisiklik-1108063094.html
Beşiktaş, UEFA listesini güncelledi: Kadroda dikkat çeken değişiklik
Beşiktaş, UEFA listesini güncelledi: Kadroda dikkat çeken değişiklik
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'le oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Avrupa kadrosunda değişikliğe gitti. Siyah-beyazlıların yeni... 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T22:37+0300
2026-08-17T22:37+0300
2026-08-17T22:37+0300
spor
beşiktaş
uefa
uefa avrupa ligi
dusan vlahovic
maç
tarihi maç
maç yayını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/16/1074819860_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6992bc8e3ad39ee4143cbef66c8f2039.jpg
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Kauno Zalgiris’i konuk etmeye hazırlanıyor.Karşılaşma öncesinde UEFA listesini güncelleyen siyah-beyazlılar, Felix Uduokhai’yi kadro dışında bıraktı. Yeni transfer Dusan Vlahovic ise Avrupa kadrosuna dahil edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/besiktas-duyurdu-dusan-vlahovic-kapa-bildirildi-1107957857.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/16/1074819860_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_dbbd13c4e78d3a4b549128f295caf901.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, uefa, uefa avrupa ligi, dusan vlahovic, maç, tarihi maç, maç yayını
beşiktaş, uefa, uefa avrupa ligi, dusan vlahovic, maç, tarihi maç, maç yayını
Beşiktaş, UEFA listesini güncelledi: Kadroda dikkat çeken değişiklik
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'le oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Avrupa kadrosunda değişikliğe gitti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Dusan Vlahovic, UEFA listesine dahil edildi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Kauno Zalgiris’i konuk etmeye hazırlanıyor.
Karşılaşma öncesinde UEFA listesini güncelleyen siyah-beyazlılar, Felix Uduokhai’yi kadro dışında bıraktı.
Yeni transfer Dusan Vlahovic ise Avrupa kadrosuna dahil edildi.