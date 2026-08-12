https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/besiktas-duyurdu-dusan-vlahovic-kapa-bildirildi-1107957857.html

Beşiktaş duyurdu: Dusan Vlahovic KAP'a bildirildi

Beşiktaş duyurdu: Dusan Vlahovic KAP'a bildirildi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Sırp golcü Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T19:08+0300

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2026-08-12T19:08+0300

spor

dusan vlahovic

beşiktaş

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

kap

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Beşiktaş, Sırp santrfor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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dusan vlahovic, beşiktaş, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap