https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/besiktas-duyurdu-dusan-vlahovic-kapa-bildirildi-1107957857.html
Beşiktaş duyurdu: Dusan Vlahovic KAP'a bildirildi
Beşiktaş duyurdu: Dusan Vlahovic KAP'a bildirildi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Sırp golcü Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T19:08+0300
2026-08-12T19:08+0300
2026-08-12T19:08+0300
spor
dusan vlahovic
beşiktaş
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
kap
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Beşiktaş, Sırp santrfor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/fenerbahce-duyurdu-romelu-lukaku-transferi-tamamlandi-1107957526.html
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dusan vlahovic, beşiktaş, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap
dusan vlahovic, beşiktaş, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap
Beşiktaş duyurdu: Dusan Vlahovic KAP'a bildirildi
Beşiktaş, Sırp golcü Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş, Sırp santrfor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.